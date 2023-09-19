كيف تسببت وجبة سمك ببتر أطراف سيدة أمريكية؟

وحسب الصحيفة، أصيبت باراخاس بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع "تيلابيا" المعروف في عالمنا العربي بسمك البلطي، بشكل جيد بعد شرائه من السوق.

ومن أجل إنقاذ حياتها، أجبرت السيدة على الخضوع لعملية بتر لأطرافها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

ووفقا للأطباء، فإن العدوى التي أصابت السيدة كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس"، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخراً مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وبحسب السلطات الصحية الأمريكية، يتم الإبلاغ عن 150 إلى 200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى، التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.



