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رئيس البرلمان العربي يؤكد على أهمية حفظ الأمن والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان

9/19/2023 5:23:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أكد
رئيس البرلمان العربي
عادل بن عبدالرحمن العسومي، على
أهمية العمل في حفظ الأمن والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان ، مثمنا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية، من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات.


جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والتي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.


ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية يعتزم تنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم، والذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك احتفال العرب بمرور 15 عاماً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.


وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرَجة على جدول أعماله، من بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، إضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.


حضر المؤتمر معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسعادة اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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