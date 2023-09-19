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دعوة أممية لفتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة جراء الإعصار دانيال

9/19/2023 5:23:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طالبت الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيقات دولية حول أسباب انهيار سد درنة الليبية بعد الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وخلَّف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وشدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة وما خلَّفه من خسائر جمَّة في الأرواح والممتلكات.

وأشار المتحدث في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الليبية، إلى أن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض، ملمحًا إلى إجراء تحقيق أممي حول الأمر.

وقال حق: "قد نجري تحقيقًا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية.

وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح المتحدث أن هذا النداء كان يوم الخميس الماضي ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث، وهناك الكثير من الدعم الذي رأيناه من دول كثيرة في العالم لليبيا ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها.

MENAFN19092023000205011050ID1107097574

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