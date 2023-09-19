الاحتلال يغلق مدخل قرية خلة الميّة شرق يطا جنوب الخليل
التاريخ
9/19/2023 5:23:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخل قرية خلة الميّة، شرق يطا جنوب الخليل، وعزلتها عن محيطها.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية، مدخل القرية المؤدي إلى الطريق الالتفافي 60، وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها، أو الخروج منها.
ويعاني الأهالي في قرى شرق يطا ومسافرها، من خطر التهجير القسري الدائم لصالح المستوطنات المقامة على أراضيهم، ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل في إغلاق عدة طرق فرعية ورئيسة بالسواتر الترابية، والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، وهدم مساكنهم، ومطاردة الرعاة، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
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