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الاحتلال يغلق مدخل قرية خلة الميّة شرق يطا جنوب الخليل

9/19/2023 5:23:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخل قرية خلة الميّة، شرق يطا جنوب الخليل، وعزلتها عن محيطها.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية، مدخل القرية المؤدي إلى الطريق الالتفافي 60، وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها، أو الخروج منها.

ويعاني الأهالي في قرى شرق يطا ومسافرها، من خطر التهجير القسري الدائم لصالح المستوطنات المقامة على أراضيهم، ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل في إغلاق عدة طرق فرعية ورئيسة بالسواتر الترابية، والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، وهدم مساكنهم، ومطاردة الرعاة، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

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