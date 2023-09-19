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إصابتان إحداهما حرجة في انفجار داخلي بخان يونس

9/19/2023 5:23:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) خان يونس/PNN- أصيب مواطنان بجروح، اليوم الثلاثاء، أحدهما بحالة حرجة، جراء انفجار داخلي وقع مدينة خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار وقع في موقع القادسية في المدينة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وقد لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء الماضي، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.

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