إصابتان إحداهما حرجة في انفجار داخلي بخان يونس

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار وقع في موقع القادسية في المدينة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وقد لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء الماضي، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.