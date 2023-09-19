إصابتان إحداهما حرجة في انفجار داخلي بخان يونس

إصابتان إحداهما حرجة في انفجار داخلي بخان يونس
التاريخ
9/19/2023 5:23:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
خان يونس/PNN- أصيب مواطنان بجروح، اليوم الثلاثاء، أحدهما بحالة حرجة، جراء انفجار داخلي وقع مدينة خان يونس.
وقالت مصادر محلية، إن الانفجار وقع في موقع القادسية في المدينة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.
وقد لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء الماضي، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.
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