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الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

9/19/2023 5:23:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / تمكنت الشرطة اليوم وبإسناد مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل العمد في بلدة الريحية جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بأن المطلوبين الثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل وقعت في منطقة بئر السبع الشهر الماضي، بحق مواطن من مدينة يطا.

وأضاف ارزيقات ،انه تم القاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمركز شرطة يطا تفيد بإختباءهم داخل منزل في بلدة الريحية ،وخلال عملية تفتيش المنزل عثر بداخله على قطعة سلاح ناري.
وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.
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