الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل
التاريخ
9/19/2023 5:23:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN / تمكنت الشرطة اليوم وبإسناد مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل العمد في بلدة الريحية جنوب الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بأن المطلوبين الثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل وقعت في منطقة بئر السبع الشهر الماضي، بحق مواطن من مدينة يطا.
وأضاف ارزيقات ،انه تم القاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمركز شرطة يطا تفيد بإختباءهم داخل منزل في بلدة الريحية ،وخلال عملية تفتيش المنزل عثر بداخله على قطعة سلاح ناري.
وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.
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