الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

وأضاف ارزيقات ،انه تم القاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمركز شرطة يطا تفيد بإختباءهم داخل منزل في بلدة الريحية ،وخلال عملية تفتيش المنزل عثر بداخله على قطعة سلاح ناري. وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا. .

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