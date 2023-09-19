الخارجية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين إرهاب دولة منظم

وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، مؤكدة أن ما يجري دليل واضح على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيد خطير في الأوضاع.

واعتبرت سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وتطالب بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.