بمشاركة نيمار.. الهلال ينجو من الخسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي

ودفع الهلال ثمن تقدمه غير المحسوب في الخطوط الأمامية باستقبال شباكه لهدف "ملعوب" في الدقيقة السابعة من بداية الشوط الثاني (ق 52) عن طريق المهاجم الجورجي "توما تاباتادزي".

ومن حسن الحظ، احتسب حكم المباراة الإماراتي محمد عبد الله حسن 14 دقيقة كوقت بدل من ضائع، استطاع خلالها نادي الهلال إدراك التعادل في الدقيقة 10 بواسطة المدافع علي البليهي بعد تسلمه تمريرة من البرازيلي ميتشيل.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليخسر الزعيم نقطتين في أول جولة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيا مع الفريق في هذه المباراة لأول مرة منذ انضمامه إليه قادما من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يقدم المطلوب منه في اللقاء.

وعرفت المباراة غياب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال بعدما فضل النادي الاعتماد على حارس محلي في مسابقة دوري الأبطال بسبب عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم.

ويقدم الهلال أداء رائعا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا في أول ست مباريات بالدوري السعودي "روشن".