بمشاركة نيمار.. الهلال ينجو من الخسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي

بمشاركة نيمار.. الهلال ينجو من الخسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي
التاريخ
9/19/2023 5:23:29 AM
(MENAFN- Amman Net) نجا فريق الهلال السعودي من الخسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي، عندما تعادل معه في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف لمثله، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ودفع الهلال ثمن تقدمه غير المحسوب في الخطوط الأمامية باستقبال شباكه لهدف "ملعوب" في الدقيقة السابعة من بداية الشوط الثاني (ق 52) عن طريق المهاجم الجورجي "توما تاباتادزي".
ومن حسن الحظ، احتسب حكم المباراة الإماراتي محمد عبد الله حسن 14 دقيقة كوقت بدل من ضائع، استطاع خلالها نادي الهلال إدراك التعادل في الدقيقة 10 بواسطة المدافع علي البليهي بعد تسلمه تمريرة من البرازيلي ميتشيل.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليخسر الزعيم نقطتين في أول جولة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيا مع الفريق في هذه المباراة لأول مرة منذ انضمامه إليه قادما من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يقدم المطلوب منه في اللقاء.
وعرفت المباراة غياب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال بعدما فضل النادي الاعتماد على حارس محلي في مسابقة دوري الأبطال بسبب عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم.
ويقدم الهلال أداء رائعا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا في أول ست مباريات بالدوري السعودي "روشن".
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