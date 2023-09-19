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استقرار أسعـار الذهب بالأردن

9/19/2023 5:23:29 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الملك عبدالله الثاني، يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثامنة والسبعين.
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  • وزارة الداخلية، تؤكد خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، وتشير إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة
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  • القبض على 4 مروجين في سحاب وضبط 350 ألف حبة مخدرة بالرويشد، وفق الناطق باسم مديرية الأمن العام.
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  • تبقى الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. استقرار أسعـار الذهب بالأردن 09/19/2023 - 11:43 عمان ن

    استقرت أسعار بيع الذهب في الأردن، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

    وبحسب التسعيرة، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و 34.9 دينار على التوالي

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