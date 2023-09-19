استقرار أسعـار الذهب بالأردن

استقرت أسعار بيع الذهب في الأردن، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و 34.9 دينار على التوالي