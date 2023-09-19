استقرار أسعـار الذهب بالأردن

استقرار أسعـار الذهب بالأردن
التاريخ
9/19/2023 5:23:29 AM
(MENAFN- Amman Net) الملك عبدالله الثاني، يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثامنة والسبعين. ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,6% لنهاية شهر تموز الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي. وزارة الداخلية، تؤكد خطورة بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، وتشير إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3) تتواصل لليوم الثاني على التوالي، للوقوف على مدى استعداد المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل. القبض على 4 مروجين في سحاب وضبط 350 ألف حبة مخدرة بالرويشد، وفق الناطق باسم مديرية الأمن العام. الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ يكشف عن فرض واشنطن عقوبات جديدة شملت وزارة المخابرات الإيرانية والرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد تبقى الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. استقرار أسعـار الذهب بالأردن 09/19/2023 - 11:43 عمان ن
استقرت أسعار بيع الذهب في الأردن، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و 34.9 دينار على التواليأخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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