طارق الجندي.. رؤية في تعلّم آلة العود

في عام 2018، أصدر أستاذُ الموسيقى والمؤلّف الأردني طارق الجندي كتابه "دراسات ومؤلّفات لآلة العود"، الذي اشتمل على ثلاثين مقطوعة موسيقيّة من تأليفه، ما بين مقطوعات حرّة، وسماعيات، ودراسات، ومقطوعات تقنيّة متقدّمة، كُتبت بشكلٍ يوثّق الأصابع المُستخدمة في عزف الجُمل الموسيقية وأرقام الأوتار التي تُعزف عليها، بالإضافة إلى بيان حدود الجمل الموسيقية والتعبيرات المستخدمة في أدائها.

إصدارٌ أتى بعد حوالي عشرين عاماً من ممارسة الموسيقى وتدريسها، وتقديم ألبومات عدّة منها: "بين بين" و"ترحال" و"ألحان من طفولتي" و"موسيقى من عمّان" و"صور"، وهو يعمل مدرساً للموسيقى في "الجامعة الأردنية".

نظّمت "مؤسسة عبد الحميد شومان" في عمّان، عند السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، حفل إشهار كتاب "منهاج آلة العود" (ثمانية أجزاء) الذي صدر حديثاً للجندي، وتلاه حوارٌ مع الجمهور أداره حمزة عبده.

في حديثه إلى "العربي الجديد"، يرى الجندي بأن "ندرة مناهج الآلات الشرقية في المعاهد الموسيقية العربية أمر طبيعي، لأنَّ تجربة التأليف الموسيقي في العالم العربي تقدّر بنحو مئة وعشرين سنة فقط، حيث كان التراث الموسيقي كلّه شفوياً. إلا أن هناك جهوداً عديدة تبذل في هذا السياق، وهي تحتاج إلى زمن طويل من أجل تراكم التجربة، علماً بأن عملية كتابة المناهج تتطوّر حالياً، وكل فترة يُفترض وضع مناهج جديدة".

ويشير إلى أنَّ عمله في الحقل الأكاديمي واطلاعه على المناهج المتداولة حالياً دفعه إلى تأليف كتابه من أجل سدّ الفراغ، موضحاً أنَّ علوم الموسيقى مثل بقية العلوم، تتطلّب وجود أكثر من كتاب يُعلّم كلٌ منها بأسلوب مختلف، كما يجب توثيق كل مدرسة في العود مثل المصرية والشامية بواحد من المنتمين إلى المدرسة نفسها.

ويقول الجندي إن "ما يميّز مؤلَّفه سلاسة طرح المعلومة، وعدم فصل الجانب النظري عن العملي، وإعطائهما بشكل متوازٍ، بالإضافة إلى إرفاق جوانب التذوّق الموسيقي عن المؤلفين الموسيقيين، والصور التوضيحية والشروحات، من شأنها تغطية بعض العلوم النظرية المرتبطة بالعزف على العود".

ويضيف "بسبب خلفيّتي في دراسة الموسيقى الغربية، والتشيلو منها تحديداً، حاولتُ أن أكتبَ بشكلٍ متسلّسل دون أيّة قفزات، وعملت خلال أربع سنوات على تأليف الكتاب الذي يصدر بثمانية أجزاء، مكتوبةً باللغتين العربية والإنكليزية لأجل تعلّمه من شرائح أكبر، إذ قمت بتجريب ما كنتُ أدوّنه مع طلبتي في الجامعة وأقوم بتنقيحه حتّى ظهر بشكله الحالي".

ويلفت الجندي أيضاً إلى أن الكتاب يغطّي جوانب تتعلّق بالارتجال، الذي كان يقال دائماً أنه لا يمكن تدريسه، من خلال تخصيص جزء للتقاسيم، عبر وضع تسعة منها تشكّل نواة لصقل موهبة العازف في الارتجال.

ويكتب في المقدمة إن "عملي كمدرّس لهذه الآلة (العود) في عدة أماكن ومؤسسات وجامعات على مدار السنوات، حتّم عليَّ تطوير نفسي وأساليب التعليم التي أستخدمها، والنقد والتفكير"، ويتابع "بدأت بالتعامل مع دارس هذه الآلة، كالمتعلّم للغة جديدة، يحتاج إلى التفصيل والإرشاد والتوجيه من قبل المناهج والأستاذ، أو عن طريق أساليب التعليم الرقمية الحديثة التي لا تُغني عن لقاء الأستاذ بين الحين والآخر، والممارسة المتنوعة التي تفتح آفاقه وتجعله في نهاية المطاف قادراً على استعمال آلته كأداة تعبير بالشكل الذي يراه مناسباً. ولكن بعد بناء أرضية صلبة، عن طريق الدراسة والتدرّب على العديد من التمارين والأمثلة الموسيقية، والقوالب الكلاسيكية، والمقطوعات الحرة، آلية أو غنائية، لعدّة مؤلّفين، راحلين أو معاصرين، وتدرّبه على أساليب متنوّعة قدر المستطاع، وعدم حصره، بحقبة، أو أسلوب، أو عدد قليل من المؤلّفين".

يتكون كل مجلّد من الكتاب من مجموعة دروس، تهدف إلى إكساب الطالب مختلف المهارات العزفية المدعّمة ببعض الشروحات، وذلك لتسهيل فهمها حيث تمّ بناؤها بشكل تدريجي وممنهج، عن طريق حصص فردية يمكن تطبيقها بشتّى الوسائل المُتاحة والمتنوّعة في هذا العصر.

ويحتوي كل مستوى من هذه المجلدات على مجموعة مقطوعات آلية أو غنائية ضمن صيغ القوالب الكلاسيكية أو الموسيقية الحرّة لمؤلّفين راحلين أو معاصرين، تمتّ كتابتها بشكل يتناسب مع مستوى الطالب لدراستها وتحقيق النتائج المرجوة منها، وذلك بهدف تعريفه بالموروث الموسيقي الشرقي الآلي والغنائي، بالإضافة إلى التجارب المعاصرة والتي عملت على تطوير هذه الآلة من النواحي التعبيريّة والتقنيّة، وذلك لخلق حالة من التوازن ما بين الموروث الآلي والموروث الغنائي القديم أو الحديث، وضرورة دراستهما وممارستهما بشكلٍ متوازٍ لتوسيع الأفق، والتجربة، والمهارات التعبيريّة.

ويختم الجندي المقدِّمة بقوله إن "هذا المنهاج بُني على إستراتيجية التجزيء والتحليل، للوصول إلى تعليم الطالب كيفية التعلّم، لا تلقينه وحصره في التطبيقات الكثيرة المتشابهة، وتركه للاستنباط والتحليل، مما يؤدي إلى إدخاله في متاهة موسيقية، يتوسّع فيها بشكل أفقي، بينما تحدّ من تطوّره بشكل عاموديٍ تراكمي وبنّاء، بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذولين من قبله ومن قبل الأستاذ".



*المصدر: العربي الجديد