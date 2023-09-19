إليك 28 فيلما مناسبا لأجواء الخريف

(MENAFN- Amman Net) تناول فنجان مشروبك المفضل الساخن، ابدأ بمشاهدة أحد الأفلام المذكورة في القائمة التي نقدمها في هذا المقال. سنستعرض في هذا النص 28 فيلمًا ستشعرك بدفء فصل الخريف مع تقييمات بعض الأشخاص حولها.
–”إن هذا الفيلم يضعُني دائما في جوِّ خريفي، لأن الشعور الذي يعطيه صديقان تحولا إلى حبيبين هو شعور لا يوصف، بالإضافة إلى الموسيقى المستخدمة فيه.“
–”إنه فيلمٌ جميل ودعاباته مثالية.“
–”لا يُعدُّ الفيلم فيلماً خريفيّاً إلا إذا احتوى على الكثير من أوراق الأشجار والملابس التي تشعرك بالدفء بمجرد النظر إليها، وهذا شيء واضح في هذا الفيلم.“2. Autumn in New York
–”(خريفٌ في نيويورك) هو فيلم غامض إلى حد ما من بطولة”ريتشارد غير“ و”وينونا رايدر“، ويمتلك كل المقومات التي تجعل مزاجك خريفيّاً؛ تصوير في نيويورك، والعديد من الإشارات إلى الخريف.. في أحد المشاهد وهما يمشيان بين أوراق الشجر الخريفية، يقوم بإلقاء الشعر عليها.3. Harry Potter and The Prisoners of Azkaban
–”لطالما منحني كوخ”هاغريد“ بمحيطه المرصّع بنبات القرع تلك المشاعر الخريفية.“
–”يمكنني مشاهدة سلسلة هاري بوتر كاملة طوال السنة وخصوصاً في الخريف، فليس هناك شيءٌ أفضل لفعله في ليلة ماطرة وعاصفة من أن أضيء بضعة شموع، أحضر شراباً ساخناً، وألفّ نفسي ببطانية وأنا أشاهد هاري، ورون، وهيرمايُني.“
4. Stepmom
–”هذا الفيلم هو أحد أفلامي المفضلة لكنه حزينٌ جداً ولا أعلم لماذا.“
–”إنه جميل كالأوراق المتساقطة، ولطالما جعلني أحلم بالعيش في كونيكتيكت خلال فصل الخريف.“
–”مشهدي المفضل هو عندما رقص الطفل الصغير على أغنية Ain't No Mountain High Enough.“5. HoBocus
–”هوكُس بوكُس هو أحد أفلامي التي أشاهدها لحظة بدء الخريف، إنه فيلم كلاسيكي لن يموت أبداً.“
–”بالنسبة لي، الخريف هو عبارة عن الهالوين والدفء وهذا الفيلم يلخصهما. تتوجب علي مشاهدة هذا الفيلم كل خريف.“6. Dead Poets Society
–”اختيار مثالي! فيلم كلاسيكي يلخّص مشاعر العودة للمدرسة بالإضافة إلى مشاهد خريفية رائعة.“
7. The Craft
–”هذا هو فيلم الشعوذة المفضل لدي، بالإضافة إلى أن”Neve Campbell“ جميلة للغاية.“8. Remember The Titans
صورة: Walt Disney Pictures
–”الخريف هو فصل كرة القدم الأمريكية!“
–”إنه محاكاة لفصل الخريف، وهو فيلم عظيم.“9. You've Got Mail
صورة: Warner Bros. Pictures
–”أنا أعشق نيويورك في الخريف، إنها دائماً تشعرني أنه عليّ أن أشتري أغراضاً للمدرسة.“
–”أنا وزوجي نملك طقساً خاصاً كل فصل خريف ندعوه”يوم القهوة بنكهة القرع“، وهو ليس يوماً محدداً في السنة، لكننا نشعر بقدومه عندما يأتي. ففي كل عام نحضر قهوتنا ونتغطى على أريكتنا لنشاهد هذا الفيلم الرائع.“
10. Practical Magic
صورة: Warner Bros. Pictures
–”يجعلني أداء ساندرا بولوك ونيكول كيدمان في هذا الفيلم دائما متحمسة للخريف. أحبُّ جوّ وجمالية الفيلم، سيبقى هذا العمل الكلاسيكي عن الساحرات من التسعينات المفضل لدي دوماً.“
11. The Fox and The Hound
صورة: Walt Disney Productions
–”لا يمكنني وصف الشعور، لكن هذا الفيلم هو من الأفلام التي تستوجب بطانية زغبيّة ودافئة لتمتص كل الدموع.“
12. The Lord of The Rings trilogy
–”لقد حاولت مسبقاً مشاهدة هذه السلسلة في الصيف لكنها حتماً مناسبة للخريف، فأنا أحبُّ إلتحاف بطانيتي في أول أسبوع خريفيّ بارد وأشاهد السلسلة.“13. Good Will Hunting
–”سأختار هذا الفيلم كل خريف، إنه ليس فيلماً خريفيّاً في حد ذاته، لكن قم بمشاهدة روبن ويليامز ومات دايمون على كرسي الحديقة المحاط بالألوان الخريفيّة ثم قل لي إن كنت لا تشعر بـ12 نوعاً مختلفاً من القشعريرة والرغبة بتناول مشروب دافئ.“
14. Rudy
–”قد لا تحب نوتردام، لكن إن كنت تحب قصة معاناة أو قصة كرة قدم أمريكية، فهذا الفيلم هو ما تبحث عنه.
بالإضافة إلى أن نوتردام هي واحدة من أجمل الأماكن في الخريف حسب رأيي الشخصي.“
15. Dan in Real Life
–”فيلمي الخريفي المفضل! حسناً، إنه فيلمي المفضل دائماً، خصوصاً في الخريف.“
–”إنه مثالي وواقعي ومضحك، ربما كان أفضل أداء لـ”Steve Carell“، أنا أنسى أنه هو عندما أشاهد هذا الفيلم.“16. The Village
صورة: Buena Vista Pictures
–”هذا الفيلم لم يحظَ بحقّه من الشهرة لعدّة أسباب، فبطلة الفيلم عمياء، تسابق الزمن وتواجه مخلوقات غريبة لتنقذ الرجل الذي تحبه، بخلفية تصويرية مليئة بأوراق الشجر الخريفية. يجعل الإستعمال الرائع للألوان والموسيقى هذا الفيلم كمكافأة للعين والأذن معا.“17. Mermaids
صورة: Orion Pictures
–”التصوير في نيو إينغلاند بما تحتويه من مشاهد طبيعية جميلٌ للغاية ويحفّز تلك المشاعر الخريفية الدافئة.“
18. The Nightmare Before Christmas
صورة: Buena Vista Pictures
–”يجعلني هذا الفيلم متحمساً للغاية بخصوص الهالوين.“19. Pieces of April
صورة: United Artists
–”الخريف هو فصلي المفضل وعيد الشكر هو عيدي المفضل، وهذا هو فيلمي الخريفي المفضل. بأداءٍ لم يحظَ بنصيبه من التقدير من قِبل”Katie Holmes“، أنصح الجميع بمشاهدته.“
20. The Taking of Deborah Logan
صورة: Millennium Entertainment
–”إنه ليس فيلماً عظيماً فحسب، بل حقيقة أن تصويره كان في بلدة صغيرة في فيرجينيا داخل منزل صغير يوجد في منتصف الغابة في الخريف، يعطي الفيلم دفء الخريف ورعب الهالوين في آن واحد.“
21. Sleepy Hollow
–”لم يخفق هذا الفيلم لـ”تيم بورتون“ أبداً في إستحضار جو الخريف المرعب، فموقع التصوير، والموسيقا، والأزياء كلها تؤدي عملها وتجعلك ترتعش وأكثر.“
22. St. Elmo's Fire
–”كل هذه المعاطف الصوفية الكبيرة والسميكة وأوراق الأشجار المتساقطة في الخلفية، تضفي جمالاً وجوّاً خريفياً على الفيلم.“23. Little Women
–”أنا أستطيع مشاهدة هذا الفيلم في أي وقت من السنة، لكن قسماً كبيرا منه يتم تصويره في الخريف وبدايات الشتاء، مما يجعلني أرغب في إرتداء كنزتي الدافئة مع كوب من الشاي، ولا أفعل شيئا سوى البكاء والضحك مع صديقاتي.“
24. Double, Double Toil and Trouble
–”إنه فيلم غريب لكنه فيلمي المفضل منذ الطفولة، وأشاهده في كل هالوين كتقليدٍ سنوي.“
25. Halloweentown
–”هذا الفيلم بأجزائه الأربعة هو فيلمي المفضل للخريف، وكما هو واضح، للهالوين خصوصاً.“
26. The Blind Side
–”لسبب ما، يضعني هذا الفيلم حقاً في جو الخريف، ربما كان السبب هو مشهد عيد الشكر وكل ما يتعلق بكرة القدم الأمريكية.“27. Sleepless in Seattle
–”هناك شيءٌ مريحٌ بخصوص توم هانكس وهو منفطر القلب، ومشهد“إمباير ستيت” عندما كانت البطلة ترتدي معطفها الكبير وتحته عدة طبقات من الثياب الدافئة هو شيء جميل للغاية.“
28. Far From Heaven
–”تبدو كل لقطة من الفيلم كبطاقة بريدية خريفية من الخمسينيات، وأنا لا أستطيع وصف الحماس الذي يعطيني إياه هذا الفيلم لاستقبال فصل الخريف!“