إليك 28 فيلما مناسبا لأجواء الخريف

–”إن هذا الفيلم يضعُني دائما في جوِّ خريفي، لأن الشعور الذي يعطيه صديقان تحولا إلى حبيبين هو شعور لا يوصف، بالإضافة إلى الموسيقى المستخدمة فيه.“

–”إنه فيلمٌ جميل ودعاباته مثالية.“

–”لا يُعدُّ الفيلم فيلماً خريفيّاً إلا إذا احتوى على الكثير من أوراق الأشجار والملابس التي تشعرك بالدفء بمجرد النظر إليها، وهذا شيء واضح في هذا الفيلم.“







–”(خريفٌ في نيويورك) هو فيلم غامض إلى حد ما من بطولة”ريتشارد غير“ و”وينونا رايدر“، ويمتلك كل المقومات التي تجعل مزاجك خريفيّاً؛ تصوير في نيويورك، والعديد من الإشارات إلى الخريف.. في أحد المشاهد وهما يمشيان بين أوراق الشجر الخريفية، يقوم بإلقاء الشعر عليها.

–”لطالما منحني كوخ”هاغريد“ بمحيطه المرصّع بنبات القرع تلك المشاعر الخريفية.“

–”يمكنني مشاهدة سلسلة هاري بوتر كاملة طوال السنة وخصوصاً في الخريف، فليس هناك شيءٌ أفضل لفعله في ليلة ماطرة وعاصفة من أن أضيء بضعة شموع، أحضر شراباً ساخناً، وألفّ نفسي ببطانية وأنا أشاهد هاري، ورون، وهيرمايُني.“







–”هذا الفيلم هو أحد أفلامي المفضلة لكنه حزينٌ جداً ولا أعلم لماذا.“

–”إنه جميل كالأوراق المتساقطة، ولطالما جعلني أحلم بالعيش في كونيكتيكت خلال فصل الخريف.“

–”مشهدي المفضل هو عندما رقص الطفل الصغير على أغنية Ain't No Mountain High Enough.“

–”هوكُس بوكُس هو أحد أفلامي التي أشاهدها لحظة بدء الخريف، إنه فيلم كلاسيكي لن يموت أبداً.“

–”بالنسبة لي، الخريف هو عبارة عن الهالوين والدفء وهذا الفيلم يلخصهما. تتوجب علي مشاهدة هذا الفيلم كل خريف.“







–”اختيار مثالي! فيلم كلاسيكي يلخّص مشاعر العودة للمدرسة بالإضافة إلى مشاهد خريفية رائعة.“

–”هذا هو فيلم الشعوذة المفضل لدي، بالإضافة إلى أن”Neve Campbell“ جميلة للغاية.“

صورة: Walt Disney Pictures

–”الخريف هو فصل كرة القدم الأمريكية!“

–”إنه محاكاة لفصل الخريف، وهو فيلم عظيم.“







صورة: Warner Bros. Pictures

–”أنا أعشق نيويورك في الخريف، إنها دائماً تشعرني أنه عليّ أن أشتري أغراضاً للمدرسة.“

–”أنا وزوجي نملك طقساً خاصاً كل فصل خريف ندعوه”يوم القهوة بنكهة القرع“، وهو ليس يوماً محدداً في السنة، لكننا نشعر بقدومه عندما يأتي. ففي كل عام نحضر قهوتنا ونتغطى على أريكتنا لنشاهد هذا الفيلم الرائع.“







صورة: Warner Bros. Pictures

–”يجعلني أداء ساندرا بولوك ونيكول كيدمان في هذا الفيلم دائما متحمسة للخريف. أحبُّ جوّ وجمالية الفيلم، سيبقى هذا العمل الكلاسيكي عن الساحرات من التسعينات المفضل لدي دوماً.“

صورة: Walt Disney Productions

–”لا يمكنني وصف الشعور، لكن هذا الفيلم هو من الأفلام التي تستوجب بطانية زغبيّة ودافئة لتمتص كل الدموع.“

–”لقد حاولت مسبقاً مشاهدة هذه السلسلة في الصيف لكنها حتماً مناسبة للخريف، فأنا أحبُّ إلتحاف بطانيتي في أول أسبوع خريفيّ بارد وأشاهد السلسلة.“

–”سأختار هذا الفيلم كل خريف، إنه ليس فيلماً خريفيّاً في حد ذاته، لكن قم بمشاهدة روبن ويليامز ومات دايمون على كرسي الحديقة المحاط بالألوان الخريفيّة ثم قل لي إن كنت لا تشعر بـ12 نوعاً مختلفاً من القشعريرة والرغبة بتناول مشروب دافئ.“

–”قد لا تحب نوتردام، لكن إن كنت تحب قصة معاناة أو قصة كرة قدم أمريكية، فهذا الفيلم هو ما تبحث عنه.

بالإضافة إلى أن نوتردام هي واحدة من أجمل الأماكن في الخريف حسب رأيي الشخصي.“

–”فيلمي الخريفي المفضل! حسناً، إنه فيلمي المفضل دائماً، خصوصاً في الخريف.“

–”إنه مثالي وواقعي ومضحك، ربما كان أفضل أداء لـ”Steve Carell“، أنا أنسى أنه هو عندما أشاهد هذا الفيلم.“

صورة: Buena Vista Pictures

–”هذا الفيلم لم يحظَ بحقّه من الشهرة لعدّة أسباب، فبطلة الفيلم عمياء، تسابق الزمن وتواجه مخلوقات غريبة لتنقذ الرجل الذي تحبه، بخلفية تصويرية مليئة بأوراق الشجر الخريفية. يجعل الإستعمال الرائع للألوان والموسيقى هذا الفيلم كمكافأة للعين والأذن معا.“







صورة: Orion Pictures

–”التصوير في نيو إينغلاند بما تحتويه من مشاهد طبيعية جميلٌ للغاية ويحفّز تلك المشاعر الخريفية الدافئة.“

صورة: Buena Vista Pictures

–”يجعلني هذا الفيلم متحمساً للغاية بخصوص الهالوين.“







صورة: United Artists

–”الخريف هو فصلي المفضل وعيد الشكر هو عيدي المفضل، وهذا هو فيلمي الخريفي المفضل. بأداءٍ لم يحظَ بنصيبه من التقدير من قِبل”Katie Holmes“، أنصح الجميع بمشاهدته.“

صورة: Millennium Entertainment

–”إنه ليس فيلماً عظيماً فحسب، بل حقيقة أن تصويره كان في بلدة صغيرة في فيرجينيا داخل منزل صغير يوجد في منتصف الغابة في الخريف، يعطي الفيلم دفء الخريف ورعب الهالوين في آن واحد.“

–”لم يخفق هذا الفيلم لـ”تيم بورتون“ أبداً في إستحضار جو الخريف المرعب، فموقع التصوير، والموسيقا، والأزياء كلها تؤدي عملها وتجعلك ترتعش وأكثر.“

–”كل هذه المعاطف الصوفية الكبيرة والسميكة وأوراق الأشجار المتساقطة في الخلفية، تضفي جمالاً وجوّاً خريفياً على الفيلم.“

–”أنا أستطيع مشاهدة هذا الفيلم في أي وقت من السنة، لكن قسماً كبيرا منه يتم تصويره في الخريف وبدايات الشتاء، مما يجعلني أرغب في إرتداء كنزتي الدافئة مع كوب من الشاي، ولا أفعل شيئا سوى البكاء والضحك مع صديقاتي.“

–”إنه فيلم غريب لكنه فيلمي المفضل منذ الطفولة، وأشاهده في كل هالوين كتقليدٍ سنوي.“

–”هذا الفيلم بأجزائه الأربعة هو فيلمي المفضل للخريف، وكما هو واضح، للهالوين خصوصاً.“

–”لسبب ما، يضعني هذا الفيلم حقاً في جو الخريف، ربما كان السبب هو مشهد عيد الشكر وكل ما يتعلق بكرة القدم الأمريكية.“







–”هناك شيءٌ مريحٌ بخصوص توم هانكس وهو منفطر القلب، ومشهد“إمباير ستيت” عندما كانت البطلة ترتدي معطفها الكبير وتحته عدة طبقات من الثياب الدافئة هو شيء جميل للغاية.“

–”تبدو كل لقطة من الفيلم كبطاقة بريدية خريفية من الخمسينيات، وأنا لا أستطيع وصف الحماس الذي يعطيني إياه هذا الفيلم لاستقبال فصل الخريف!“