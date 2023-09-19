الإفتاء توضح حكم بيع السلعة بأقلّ من سعر السوق



وأما الحكم الشرعي في بيع التاجر سلعته بأقلّ من سعر السوق فيختلف باختلاف المقصد من وراء ذلك التصرف، وذلك بحسب الحالات الآتية:

فإن كان التاجر يفعل ذلك بقصد الإضرار بغيره من التجار، كإلحاق الخسارة بهم أو إخراجهم من السوق للانفراد به، فإنه يحرم ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) رواه الدارقطني.



وأشارت إلى أنه إن لم يكن بقصد الإضرار وترتب عليه ضرر يسير فإنه يُغتفر ويتحمل الضرر الخاصّ في سبيل تحقيق مصلحة عامة، وهي التيسير على المواطنين بتخفيض الأسعار عليهم، ومن أمثلة ذلك: البيع لأجل التصفية لبعض السلع، بسبب اقتراب انتهاء موسمها، أو اقتراب انتهاء صلاحيتها، ونحوه، فيكون ذلك لظرف طارئ ولفترة محدودة، ولا حرج فيه.



أما إن ترتب على ذلك ضرر فاحش بعموم أهل السوق، فللفقهاء في ذلك قولان:



القول الأول: يجوز لكلّ من أتى السوق من أهله وغيرهم أن يبيع بأقلّ من سعر السوق أو بأكثر، ولا يُلزم أن يبيع كما يبيع الناس؛ فالإنسان لا يحجر عليه في تصرفه في ملكه فهو مسلّط عليه، ولا يجوز إلزامه بسعر معين ولا بتسعير، وهو قول جمهور الفقهاء.



جاء في [مختصر المزني 8/ 191] فيما يرويه عن الإمام الشافعي: "عن عمر أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصَلّي وبين يديه غِرَارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسّر له مدين بدرهم، فقال عمر: لقد حُدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع".



القول الثاني: يلزم التاجر أن يبيع كما يبيع أهل السوق، فإن باع بأقل من سعر السوق منع منه، وأمر باللحاق بسعر السوق أو الخروج من السوق، وهو ما ذهب إليه المالكية.



قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله: "إذا كان جل الناس على سعر، فقام الواحد أو الاثنان فحطوا من السعر فأدخلوا الفساد، فأولئك يقامون من السوق، أو يلحقون بسعر الناس" [البيان والتحصيل 9/ 390].



فيتعين على التجار مراعاة الجوانب الأخلاقية والتنظيمية في تجارتهم، ولعل من أهمها عدم البيع بسعر منخفض وأقل من سعر التكلفة من أجل إقصاء المنافسين عن السوق؛ لما في ذلك من ضمان لحرية المنافسة ونزاهتها وشفافية الممارسات التجارية.



وقد أخذ القانون بقول من منع هذا الأسلوب الذي يقوم به التجار، فقد تضمنت الفقرة (ب) من نص المادة (6) من قانون المنافسة الأردني لسنة 2004: "يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة، أو الحد منها، أو منعها بما في ذلك ما يلي-:



ب-التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق، أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة".



وعليه؛ فإنّ تخفيض السعر عن سعر السوق من أجل المنافسة الشريفة والتيسير على الناس لجذب الزبائن لا حرج فيه، أما إذا أدى تخفيض السعر إلى إلحاق الضرر بباقي التجار من أجل الإضرار بهم أو إخراجهم من السوق، فيحرم ذلك. والله تعالى أعلم.