Tuesday, 19 September 2023 01:29 GMT

أعراض غير واضحة لأمراض الكبد يجب عدم تجاهلها

9/19/2023 5:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفتقر الكبد إلى النهايات العصبية لذلك غالبا لا تظهر أي أعراض لأمراض الكبد في المراحل الأولى، فيما هناك أعراض مستترة قد تشير إلى إصابة الكبد.

وأشارت الدكتورة فاليريا لوموفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه لذلك من الضروري إجراء فحص على الأقل مرة في السنة لتشخيص حالة هذا العضو المهم في الجسم.

وقالت: "يمكن أن تنسب إلى الأعراض غير الواضحة لإصابة الكبد: تصبغ الراحتين، ظهور الأوردة العنكبوتية، الحكة الجلدية، الوذمة، نزيف الأنف، الكدمات، فقدان الوزن أو زيادته، فقدان الشهية، النعاس، زيادة التعب، الغثيان، اضطراب التركيز والانتباه".

وأضافت أن أخطر العلامات التي تشير إلى إصابة الكبد هي انخفاض مستوى الصفائح الدموية والهيموغلوبين في تحليل الدم العام وظهور يوروبيلينوجين في تحليل البول.


وتابعت: "يجب أيضا مراجعة طبيب مختص بأمراض الكبد في حالات اصفرار الجلد ، وتضخم الكبد، والشعور بطعم مر في الفم، وتغير لون البول والبراز، والضعف العام، والاضطراب الذهني، وظهور الوذمة".


وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الكبد نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب وغير ذلك.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



MENAFN19092023000208011052ID1107097562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث