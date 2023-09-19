أعراض غير واضحة لأمراض الكبد يجب عدم تجاهلها

وأشارت الدكتورة فاليريا لوموفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه لذلك من الضروري إجراء فحص على الأقل مرة في السنة لتشخيص حالة هذا العضو المهم في الجسم.



وقالت: "يمكن أن تنسب إلى الأعراض غير الواضحة لإصابة الكبد: تصبغ الراحتين، ظهور الأوردة العنكبوتية، الحكة الجلدية، الوذمة، نزيف الأنف، الكدمات، فقدان الوزن أو زيادته، فقدان الشهية، النعاس، زيادة التعب، الغثيان، اضطراب التركيز والانتباه".

وأضافت أن أخطر العلامات التي تشير إلى إصابة الكبد هي انخفاض مستوى الصفائح الدموية والهيموغلوبين في تحليل الدم العام وظهور يوروبيلينوجين في تحليل البول.



وتابعت: "يجب أيضا مراجعة طبيب مختص بأمراض الكبد في حالات اصفرار الجلد ، وتضخم الكبد، والشعور بطعم مر في الفم، وتغير لون البول والبراز، والضعف العام، والاضطراب الذهني، وظهور الوذمة".



وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الكبد نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب وغير ذلك.

روسيا اليوم

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