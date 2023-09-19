Tuesday, 19 September 2023 01:28 GMT

رد فعل ماسك بعد أخبار إنشاء مصنع تسلا في السعودية

9/19/2023 5:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وجود مفاوضات مع السعودية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة، وهي المباحثات التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين.
وقال ماسك في منشور على موقع "إكس": "تقرير آخر كاذب تماماً من وول ستريت جورنال".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد نقلت الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تجري محادثات في مراحل مبكرة مع شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها داخل المملكة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السعودية تحاول اجتذاب شركة تسلا عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها من دول تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

MENAFN19092023000208011052ID1107097561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث