رد فعل ماسك بعد أخبار إنشاء مصنع تسلا في السعودية

رد فعل ماسك بعد أخبار إنشاء مصنع تسلا في السعودية
التاريخ
9/19/2023 5:21:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نفى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وجود مفاوضات مع السعودية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة، وهي المباحثات التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين.
وقال ماسك في منشور على موقع "إكس": "تقرير آخر كاذب تماماً من وول ستريت جورنال".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد نقلت الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تجري محادثات في مراحل مبكرة مع شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها داخل المملكة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السعودية تحاول اجتذاب شركة تسلا عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها من دول تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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