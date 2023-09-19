الشاب الكفيف سليمان مأمون يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس



وأضاف سليمان عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن بعد نجاحه في التوجيهي شعر بالحيرة باختيار تخصص يناسب قدراته، إلا أنه خلال انتقاله بإحدى الحافلات سمع إعلان كلية لومينوس والذي أثر به ودفعه بالذهاب لها للاستفسار.



وفي التفاصيل بعد وصوله إلى الكلية والاطلاع على التخصصات والبرامج المطروحة لفت انتباهه تخصص فنون إنتاج الصوت ومن ثم غادر مبنى لومينوس من غير التسجيل لارتفاع كلفة البرنامج.



وذكر أن خلال خروجه من المبنى تصادف مع شخص استفسر عن وجوده في الكلية وما التخصص الذي لفته وسأله إذا قام بالتسجيل أما لا وما هو السبب، وبعد انتهاء الحديث غادر سليمان إلى منزله.



ووفق سليمان "تبين لاحقا أن من صادفه مؤسس والرئيس التنفيذي – لكلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس الأستاذ إبراهيم الصفدي والذي سعى في التنسيق لتقديم منحة له".



وختم مأمون أنه يطمح للوصول إلى مكان يناسب قدراته وخبراته ذاكراً أنه يعمل في مجال الهندسة الصوتية والتعليق الصوتي ومقدم في عروض كوميدية.



علماً أن مأمون فاقد البصر منذ الولادة ويعاني من تلف بالشبكية وتلف في العصب البصري.

