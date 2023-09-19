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بايدن يتفهّم التركيز على سنه ويتهم ترامب بمحاولة تدمير الديمقراطية

9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جو بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، إنه يتفهم التركيز على سنّه، لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد تدمير الديمقراطية الأمريكية.
وعادة ما يتجنب الرئيس البالغ 80 عاماً مسألة السن، لكنه تطرّق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك، موضحاً أن تجربته ساعدته في التعامل مع أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد.


وأضاف بايدن: ((يبدو أن كثراً يركزون على سنّي، أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر، أنا سأترشّح لأن الديمقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديمقراطية مرتبطاً بورقة الاقتراع مجدداً، ليكن ذلك واضحاً، دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية)).

وأشار الرئيس الديمقراطي، إلى أنه لن ينحني أمام الديكتاتوريين، متّهما ترامب بالقيام بذلك للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.


وتظهر استطلاعات الرأي، أن الناخبين الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن سن بايدن قبل المنافسة المحتملة العام المقبل ضد ترامب الذي هزمه الديمقراطي عام 2020.


وأثار الكاتب الأميركي الشهير، ديفيد إغناتيوس، في صحيفة واشنطن بوست، ضجة عندما دعا بايدن الأسبوع الماضي إلى عدم الترشح، قائلاً إن بايدن يخاطر بتقويض أعظم إنجازاته المتمثلة في التغلب على ترامب.

وسيبلغ بايدن الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، 86 عاماً في نهاية ولايته الثانية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وصرحّ ترامب البالغ 77 عاماً والذي سيكون أكبر رئيس أمريكي منتخب إذا فاز العام المقبل، خلال مقابلة أذيعت الأحد الماضي أن بايدن ليس متقدّماً جداً في السن، لافتاً إلى أنّ المشكلة الأكبر هي أنه غير كفؤ.

البيان

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