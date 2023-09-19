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غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا

9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات و الآليات العسكرية توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف في تلك المنطقة.


بترا


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