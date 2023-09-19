مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء
التاريخ
9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأجمل مدن العالم لعام 2023، والتي ضمن مدينتين عربيتين.
وتكونت القائمة من 24 مدينة، ضمت كل من مدينتي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في المملكة المغربية.
وتاليا أجمل مدن العالم ونسبة الجمال، وفقاً للتصنيف:
مدينة البندقية: 83.3%
مدينة روما: 82.0%
مدينة برشلونة: 81.9%
مدينة براغ: 78.7%
مدينة نيويورك: 77.7%
مدينة أثينا: 77.5%
مدينة بودابست: 75.9%
مدينة فيينا: 75.8%
مدينة بوردو: 75.3%
مدينة ميلان: 75.1
مدينة ستوكهولم: 74.8%
مدينة باريس: 74.7%
مدينة فلورنسا: 73.6%
مدينة كوبنهاجن: 73.2%
مدينة مراكش: 72.7
مدينة شيكاغو: 71.7%
مدينة أمستردام : 71.7%
مدينة برلين: 71.3%
مدينة إسطنبول: 70.2%
مدينة سانت بطرسبرغ: 69.2%
مدينة ستراسبورغ: 69.1%
مدينة دبي: 67.6%
مدينة ميامي: 63.0%
مدينة بكين: 55.6%
MENAFN19092023000208011052ID1107097557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.