مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء



وتكونت القائمة من 24 مدينة، ضمت كل من مدينتي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في المملكة المغربية.



وتاليا أجمل مدن العالم ونسبة الجمال، وفقاً للتصنيف:



مدينة البندقية: 83.3%

مدينة روما: 82.0%

مدينة برشلونة: 81.9%

مدينة براغ: 78.7%

مدينة نيويورك: 77.7%

مدينة أثينا: 77.5%

مدينة بودابست: 75.9%

مدينة فيينا: 75.8%

مدينة بوردو: 75.3%

مدينة ميلان: 75.1

مدينة ستوكهولم: 74.8%

مدينة باريس: 74.7%

مدينة فلورنسا: 73.6%

مدينة كوبنهاجن: 73.2%

مدينة مراكش: 72.7

مدينة شيكاغو: 71.7%

مدينة أمستردام : 71.7%

مدينة برلين: 71.3%

مدينة إسطنبول: 70.2%

مدينة سانت بطرسبرغ: 69.2%

مدينة ستراسبورغ: 69.1%

مدينة دبي: 67.6%

مدينة ميامي: 63.0%

مدينة بكين: 55.6%