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مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأجمل مدن العالم لعام 2023، والتي ضمن مدينتين عربيتين.


وتكونت القائمة من 24 مدينة، ضمت كل من مدينتي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في المملكة المغربية.


وتاليا أجمل مدن العالم ونسبة الجمال، وفقاً للتصنيف:


مدينة البندقية: 83.3%
مدينة روما: 82.0%
مدينة برشلونة: 81.9%
مدينة براغ: 78.7%
مدينة نيويورك: 77.7%
مدينة أثينا: 77.5%
مدينة بودابست: 75.9%
مدينة فيينا: 75.8%
مدينة بوردو: 75.3%
مدينة ميلان: 75.1
مدينة ستوكهولم: 74.8%
مدينة باريس: 74.7%
مدينة فلورنسا: 73.6%
مدينة كوبنهاجن: 73.2%
مدينة مراكش: 72.7
مدينة شيكاغو: 71.7%
مدينة أمستردام : 71.7%
مدينة برلين: 71.3%
مدينة إسطنبول: 70.2%
مدينة سانت بطرسبرغ: 69.2%
مدينة ستراسبورغ: 69.1%
مدينة دبي: 67.6%
مدينة ميامي: 63.0%
مدينة بكين: 55.6%

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