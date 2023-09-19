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اشتراك شهري مقابل استخدام هذا التطبيق !

9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال إيلون ماسك إن منصة إكس، تويتر سابقاً، ربما تفرض رسوماً على جميع المستخدمين للوصول إليها.
وقال ماسك: "أهم سبب لنقل الخدمة إلى الدفع الشهري مقابل استخدام منصة إكس، أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمكافحة جيوش ضخمة من البوتات".


وقال مالك منصة إكس، إن فرض رسوم على جميع المستخدمين سيثبط إنشاء الحسابات المزيفة، التي تنشر الرسائل المزعجة والمعلومات الخاطئة.
ورغم هذا التأكيد، لم يعلن ماسك بشكل قاطع موعداً لبداية العمل بالاشتراكات، ولا ثمنه.


وتعرض إكس حالياً اشتراكاً شهرياً بـ 8 دولارات، تمنح المستخدمين شارة التحقق الزرقاء، وعرضاً أقل للإعلانات، وإمكانية تحرير المشاركات، وميزات أخرى. كما بدأت أيضاً فرض رسوم على الخدمة المعروفة بـ "إكس برو" أو "تويت ديك سابقاً".


أعلن ماسك أيضاً في حديثه أن عدد مستخدمي إكس النشطين شهرياً بلغ 550 مليوناً أمس الاثنين.

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