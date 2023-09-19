ماجد الكدواني: حزين لغيابي عن التكريم في مهرجان المسرح العربي
التاريخ
9/19/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خلال حفل ختام الدورة الرابعة من "مهرجان المسرح العربي" في الإسكندرية، والذي أُقيم على خشبة مسرح سيد درويش، كشف الفنان ماجد الكدواني عن حزنه بسبب غيابه عن التكريم في الدورة التي تحمل اسمه.
وقال الكدواني : "بعتذر لكم وكان نفسي أن ألتقي بكم وأحتفل معاكم، وأشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية".
وأضاف: "أود أن أهنئ وأقول ألف مبروك لكل الفائزين، ويارب دائمًا من نجاح إلى نجاح ودائمًا متألقين وربما سيأتي يوم نلتقي معًا".
من ناحية أخرى، ينتظر ماجد الكدواني عرض فيلم "أبو نسب"، والذي لم يحدد بعد موعد عرضه، وهو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
لها
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