ماجد الكدواني: حزين لغيابي عن التكريم في مهرجان المسرح العربي

وقال الكدواني : "بعتذر لكم وكان نفسي أن ألتقي بكم وأحتفل معاكم، وأشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية".

وأضاف: "أود أن أهنئ وأقول ألف مبروك لكل الفائزين، ويارب دائمًا من نجاح إلى نجاح ودائمًا متألقين وربما سيأتي يوم نلتقي معًا".

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد الكدواني عرض فيلم "أبو نسب"، والذي لم يحدد بعد موعد عرضه، وهو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



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