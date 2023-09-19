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أحمد الفيشاوي يكشف ملامح شخصيته في فيلم عادل مش عادل

9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستأنف الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمه الجديد عادل مش عادل .
ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عدد من الصور لفيلم عادل مش عادل ، حيث ظهر من خلال الصور بعدد من الاطلالات المختلفة.
وظهر أحمد الفيشاوي في الصور وهو يمسك بالسيجار ويرتدي بدلة موظف أمن، دون أن يكشف الكثير عن دوره في العمل الذي يخرجه أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.






صدى البلد

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