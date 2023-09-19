أحمد الفيشاوي يكشف ملامح شخصيته في فيلم عادل مش عادل

أحمد الفيشاوي يكشف ملامح شخصيته في فيلم عادل مش عادل
التاريخ
9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستأنف الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمه الجديد عادل مش عادل .
ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عدد من الصور لفيلم عادل مش عادل ، حيث ظهر من خلال الصور بعدد من الاطلالات المختلفة.
وظهر أحمد الفيشاوي في الصور وهو يمسك بالسيجار ويرتدي بدلة موظف أمن، دون أن يكشف الكثير عن دوره في العمل الذي يخرجه أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.
صدى البلد
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