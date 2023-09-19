احذرها .. علامات مرضية تنذرك بنزيف المخ

ما هي أعراض نزيف الدماغ؟

يمكن أن تختلف أعراض نزيف الدماغ، حيث تعتمد على موقع النزيف، وشدة النزيف، وكمية الأنسجة المتضررة، وتميل الأعراض إلى التطور فجأة، وقد تتفاقم تدريجيا.



وإذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، فمن المحتمل أن تكون مصابا بنزيف في المخ، وتشمل ما يلي:

- صداع شديد مفاجئ.

- نوبات الصرع دون وجود تاريخ سابق للنوبات.

- ضعف في الذراع أو الساق.

- الغثيان أو القيء.

- الخمول.

- التغيرات في الرؤية.

- وخز أو خدر.

- صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

- صعوبة في البلع.

- صعوبة في الكتابة أو القراءة.

- فقدان المهارات الحركية الدقيقة، مثل ارتعاش اليد.

- فقدان التوازن.

- اضطراب حاسة التذوق.

- فقدان الوعي.



ويمكن أن يكون العديد من هذه الأعراض ناجما عن حالات أخرى غير نزيف الدماغ.

هل يمكن للأشخاص التعافي من خطورة نزيف الدماغ؟

تعتمد مدى استجابة المريض لعلاج نزيف الدماغ على حجم النزف وكمية التورم، وبعض المرضى يتعافون تماما.

وتشمل المضاعفات المحتملة لنزيف الدماغ السكتة الدماغية، أو فقدان وظائف المخ، أو النوبات، أو الآثار الجانبية للأدوية أو العلاجات، أو فقدان الحياة.

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