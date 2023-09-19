ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل

ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل
التاريخ
9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب (معتز محمد سليمان أبو الخيل) ذو الـ 7 سنوات.
ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب أبو الخليل من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة سويمة الثانوية الشاملة المختلطة/لواء الشونة الجنوبية.
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