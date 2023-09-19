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ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل

9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب (معتز محمد سليمان أبو الخيل) ذو الـ 7 سنوات.


ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب أبو الخليل من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة سويمة الثانوية الشاملة المختلطة/لواء الشونة الجنوبية.


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