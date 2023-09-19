تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرارات الفائدة

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرارات الفائدة
التاريخ
9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة، إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% .
ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة، تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غدا الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.
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