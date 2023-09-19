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تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرارات الفائدة

9/19/2023 5:21:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة، إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.


وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% .

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة، تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غدا الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.


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