أوكرانيا تشكو دول أوروبية لمنظمة التجارة بسبب واردات الحبوب



وقال متحدث باسم المنظمة: "يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات، سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا".



ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى، إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر.



وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.