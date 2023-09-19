أوكرانيا تشكو دول أوروبية لمنظمة التجارة بسبب واردات الحبوب

أوكرانيا تشكو دول أوروبية لمنظمة التجارة بسبب واردات الحبوب
التاريخ
9/19/2023 5:21:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تقدمت بشكوى إلى المنظمة، تتعلق بحظر مفروض على وارداتها الغذائية.
وقال متحدث باسم المنظمة: "يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات، سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا".
ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى، إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
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