أسعار النفط ترتفع.. و”برنت” عند 95 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع.. و”برنت” عند 95 دولارًا للبرميل
التاريخ
9/19/2023 4:48:50 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء؛ للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من توقعات تراجع المعروض العالمي وزيادة الطلب في آن واحد خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 95 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت القاهرة.
وصعد خام“نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% إلى 92.5 دولار، ليعزز من مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.8%.
ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الإثنين، فإن إنتاج كبرى شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة يتجه إلى التراجع عند 9.393 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو الماضي.
ويري محللو بنك“سيتي جروب” أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع الأسعار أعلى 100 دولار لفترة قصيرة، إلا أن الإمدادات الإضافية تعني أن الأسعار قرب 90 دولارًا تبدو غير مستدامة.
وأشار محللو البنك، إلى أن إمدادات الدول خارج“أوبك” -بما يشمل كندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا والنرويج- لا بد أن ترتفع بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، ومليون برميل يوميًا إضافية العام المقبل.
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