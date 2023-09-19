أسعار النفط ترتفع.. و”برنت” عند 95 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 95 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وصعد خام“نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% إلى 92.5 دولار، ليعزز من مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.8%.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الإثنين، فإن إنتاج كبرى شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة يتجه إلى التراجع عند 9.393 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو الماضي.

ويري محللو بنك“سيتي جروب” أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع الأسعار أعلى 100 دولار لفترة قصيرة، إلا أن الإمدادات الإضافية تعني أن الأسعار قرب 90 دولارًا تبدو غير مستدامة.

وأشار محللو البنك، إلى أن إمدادات الدول خارج“أوبك” -بما يشمل كندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا والنرويج- لا بد أن ترتفع بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، ومليون برميل يوميًا إضافية العام المقبل.

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