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المدير التنفيذي لـ”شيفرون”: أسعار النفط تتجه إلى 100 دولارًا للبرميل

9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مايك ويرث المدير التنفيذي لشركة شيفرون، إن أسعار النفط آخذة في الارتفاع وتتجه نحو مستوى 100 دولارًا للبرميل، لكن الاقتصاد يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع التكاليف المرتفعة لسلعة الطاقة الرئيسية.

وأوضح ويرث، في مقابلة مع“بلومبرج” قائلاً: قيود المعروض المستمرة ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن الاقتصاد الأمريكي قادرًا على التعامل معها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط كان مدفوعًا بمجموعة من القيود المستمرة على المعروض، فضلاً عن الاقتصاد المرن الذي يدفع الطلب على السلعة الأساسية.

وأكد قائلاً: نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه نحو 100 دولار، المعروض يتقلص والمخزونات تتراجع، هذه الأمور تحدث تدريجيًا، وأعتقد أن المحركات الأساسية للاقتصاد في الولايات المتحدة وبصراحة على مستوى العالم لا تزال في وضع جيد.

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