المدير التنفيذي لـ”شيفرون”: أسعار النفط تتجه إلى 100 دولارًا للبرميل

المدير التنفيذي لـ”شيفرون”: أسعار النفط تتجه إلى 100 دولارًا للبرميل
التاريخ
9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مايك ويرث المدير التنفيذي لشركة شيفرون، إن أسعار النفط آخذة في الارتفاع وتتجه نحو مستوى 100 دولارًا للبرميل، لكن الاقتصاد يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع التكاليف المرتفعة لسلعة الطاقة الرئيسية.
وأوضح ويرث، في مقابلة مع“بلومبرج” قائلاً: قيود المعروض المستمرة ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن الاقتصاد الأمريكي قادرًا على التعامل معها.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط كان مدفوعًا بمجموعة من القيود المستمرة على المعروض، فضلاً عن الاقتصاد المرن الذي يدفع الطلب على السلعة الأساسية.
وأكد قائلاً: نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه نحو 100 دولار، المعروض يتقلص والمخزونات تتراجع، هذه الأمور تحدث تدريجيًا، وأعتقد أن المحركات الأساسية للاقتصاد في الولايات المتحدة وبصراحة على مستوى العالم لا تزال في وضع جيد.
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