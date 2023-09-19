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إيلون ماسك ينفي وجود محادثات لإنشاء مصنع لـ”تسلا” في السعودية

9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجود محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية للشركة في السعودية.

وقال ماسك في حسابه على منصة إكس، إن الخبر المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي أشار إلى وجود محادثات أولية لإنشاء المصنع، غير صحيح إطلاقاً.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السعودية وشركة تسلا تجريان محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية للشركة في المملكة.

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