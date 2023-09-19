إيلون ماسك ينفي وجود محادثات لإنشاء مصنع لـ”تسلا” في السعودية

إيلون ماسك ينفي وجود محادثات لإنشاء مصنع لـ”تسلا” في السعودية
التاريخ
9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجود محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية للشركة في السعودية.
وقال ماسك في حسابه على منصة إكس، إن الخبر المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي أشار إلى وجود محادثات أولية لإنشاء المصنع، غير صحيح إطلاقاً.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السعودية وشركة تسلا تجريان محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية للشركة في المملكة.
أرقام
MENAFN19092023000202011048ID1107096546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.