اليوم.. فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر بيع أسهم“العز الدخيلة” جريدة البورصة

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، المنعقدة فى 5 أغسطس الماضي، على الشطب الاختيارى لأسهم الشركة من البورصة المصرية.

وقالت مصادر لـ”البورصة” آنذاك، إن الحكومة ستتخارج فى عملية الشطب الاختيارى، وأن شركة حديد عز لن تقوم بشراء أى حصص، وأن العز الدخيلة ستقوم بشراء أسهمها فى عملية مشابهة لشراء أسهم الخزينة.

وتمتلك مجموعة ((حديد عز)) نحو 64% من أسهم شركة ((العز الدخيلة للصلب))، والحكومة ممثلة فى عدد من الجهات تمتلك نحو 32.9%، ونحو 3% لصغار المستثمرين.

وقررت الحكومة التخارج من كامل مساهماتها فى شركة ((العز الدخيلة للصلب الإسكندرية)) البالغة نحو 32.9%.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة ستتخارج من مساهماتها بالشركة لصالح القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 241 مليون دولار، 60% منها بالدولار، و40% بالجنيه المصرى.