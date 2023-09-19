اليوم.. فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر بيع أسهم“العز الدخيلة”

اليوم.. فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر بيع أسهم“العز الدخيلة”
التاريخ
9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافقت إدارة البورصة المصرية على بدء تنقيذ صفقة شطب أسهم العز الدخيلة بداية من جلسة تداول اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام عمل حتى جلسة 25 سبتمبر الجاري.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، المنعقدة فى 5 أغسطس الماضي، على الشطب الاختيارى لأسهم الشركة من البورصة المصرية.
وقالت مصادر لـ”البورصة” آنذاك، إن الحكومة ستتخارج فى عملية الشطب الاختيارى، وأن شركة حديد عز لن تقوم بشراء أى حصص، وأن العز الدخيلة ستقوم بشراء أسهمها فى عملية مشابهة لشراء أسهم الخزينة.
وتمتلك مجموعة ((حديد عز)) نحو 64% من أسهم شركة ((العز الدخيلة للصلب))، والحكومة ممثلة فى عدد من الجهات تمتلك نحو 32.9%، ونحو 3% لصغار المستثمرين.
وقررت الحكومة التخارج من كامل مساهماتها فى شركة ((العز الدخيلة للصلب الإسكندرية)) البالغة نحو 32.9%.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة ستتخارج من مساهماتها بالشركة لصالح القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 241 مليون دولار، 60% منها بالدولار، و40% بالجنيه المصرى.
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