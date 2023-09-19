مساهم يرفع حصته في“أراب ديري” إلى 1.76%

واشترى المساهم بيتر فوزي 2.23 مليون سهم من“أراب ديري” بقيمة إجمالية للصفقة 3.73 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.67 جنيه.

تضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري“باندا”، 1.5 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 50.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 899.6 مليون جنيه، مقابل 554.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قرر مجلس إدارة شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” باندا، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وتقرر تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة طبقا لزيادة رأس المال.

وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، وكذلك تعديل آخر يوم لتداول حق الاكتتاب.

وقالت الرقابة المالية، إنه تقرر تعديل موعد نهاية الاكتتاب ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، وتعديل تاريخ آخر يوم تداول حق الاكتتاب ليكون اليوم الخميس 6 يوليو.

وأرجعت القرار إلى موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وتنتهي في 3 يوليو المقبل.

وكانت الرقابة المالية أقرت الاكتتاب في زيادة رأسمال اراب ديري من 290 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم وتخصص لقدامى المساهمين ويتم السداد نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً.