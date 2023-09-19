مساهم يرفع حصته في“أراب ديري” إلى 1.76%

مساهم يرفع حصته في“أراب ديري” إلى 1.76%
التاريخ
9/19/2023 4:48:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
رفع المساهم بيتر فوزي فؤاد حصته في أسهم رأسمال شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري“، من 1.31% إلى 1.76%.
واشترى المساهم بيتر فوزي 2.23 مليون سهم من“أراب ديري” بقيمة إجمالية للصفقة 3.73 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.67 جنيه.
تضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري“باندا”، 1.5 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 50.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 899.6 مليون جنيه، مقابل 554.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان قرر مجلس إدارة شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” باندا، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وتقرر تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة طبقا لزيادة رأس المال.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، وكذلك تعديل آخر يوم لتداول حق الاكتتاب.
وقالت الرقابة المالية، إنه تقرر تعديل موعد نهاية الاكتتاب ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، وتعديل تاريخ آخر يوم تداول حق الاكتتاب ليكون اليوم الخميس 6 يوليو.
وأرجعت القرار إلى موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وتنتهي في 3 يوليو المقبل.
وكانت الرقابة المالية أقرت الاكتتاب في زيادة رأسمال اراب ديري من 290 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم وتخصص لقدامى المساهمين ويتم السداد نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً.
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