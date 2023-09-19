“إيبيكو” تقرر المشاركة في اكتتاب زيادة رأسمال“المهن الطبية”

“إيبيكو” تقرر المشاركة في اكتتاب زيادة رأسمال“المهن الطبية”
التاريخ
9/19/2023 4:48:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأسمال شركة“المهن الطبية للأدوية” بنسبة ملكية“إيبيكو” البالغة 10% من رأس المال.
وأوضحت الشركة، أن الاكتتاب بواقع 42 جنيه للسهم عبارة عن 10 جنيه قيمة اسمية و32 جنيه علاوة إصدار، على أن تكون القيمة المدفوعة في الاكتتاب نحو 84 مليون جنيه.
وتستهدف شركة إيبيكو للأدوية تحقيق صادرات بقيمة 60 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقارنة مع 55 مليون دولار خلال 2022.
وقال أحمد كيلانى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الصادرات توفر العملة الصعبة اللازمة لتوفير المواد الخام، والاستثمارات الجديدة.
أضاف فى تصريحات صحفية على هامش النسخة العاشرة من معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية، أن“إيبيكو” تستحوذ على 26% من صادرات شركات الأدوية المصرية وتنتج نحو 320 مليون وحدة سنويًا وتغطى 8% من احتياجات السوق المصرى من الأدوية.
وتُصدر الشركة لنحو 74 دولة وفتحت أسواقا جديدة ضمت التشيك وأيرلندا وسنغافورة وليتوانيا ورواندا وموريتانيا.
أوضح أن الشركة تعكف حاليًا على تنفيذ مصنع“إيبيكو 3” لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.
وكشف أن“إيبيكو” تدرس مع شركة أكديما توطين صناعة المواد الخام الأولية الفعال،“API”، من خلال مشروع على مرحلتين، الأولى باستثمارات 101 مليون دولار على مدى 32 شهر منذ بدء الانشاءات، والمرحلة الثانية بحلول عام 2028 باستثمارات 60 مليون دولار.
وأضاف أن نسب المساهمة فى المشروع تنقسم بين 50% لصالح شركة أكديما و15% لشركة إيبيكو، بالإضافة إلى مفاوضات مع مستثمر خليجى بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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