“إيبيكو” تقرر المشاركة في اكتتاب زيادة رأسمال“المهن الطبية”

وأوضحت الشركة، أن الاكتتاب بواقع 42 جنيه للسهم عبارة عن 10 جنيه قيمة اسمية و32 جنيه علاوة إصدار، على أن تكون القيمة المدفوعة في الاكتتاب نحو 84 مليون جنيه.

وتستهدف شركة إيبيكو للأدوية تحقيق صادرات بقيمة 60 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقارنة مع 55 مليون دولار خلال 2022.

وقال أحمد كيلانى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الصادرات توفر العملة الصعبة اللازمة لتوفير المواد الخام، والاستثمارات الجديدة.

أضاف فى تصريحات صحفية على هامش النسخة العاشرة من معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية، أن“إيبيكو” تستحوذ على 26% من صادرات شركات الأدوية المصرية وتنتج نحو 320 مليون وحدة سنويًا وتغطى 8% من احتياجات السوق المصرى من الأدوية.

وتُصدر الشركة لنحو 74 دولة وفتحت أسواقا جديدة ضمت التشيك وأيرلندا وسنغافورة وليتوانيا ورواندا وموريتانيا.

أوضح أن الشركة تعكف حاليًا على تنفيذ مصنع“إيبيكو 3” لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.

وكشف أن“إيبيكو” تدرس مع شركة أكديما توطين صناعة المواد الخام الأولية الفعال،“API”، من خلال مشروع على مرحلتين، الأولى باستثمارات 101 مليون دولار على مدى 32 شهر منذ بدء الانشاءات، والمرحلة الثانية بحلول عام 2028 باستثمارات 60 مليون دولار.

وأضاف أن نسب المساهمة فى المشروع تنقسم بين 50% لصالح شركة أكديما و15% لشركة إيبيكو، بالإضافة إلى مفاوضات مع مستثمر خليجى بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.