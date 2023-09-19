لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

وأوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، زيادة الدين العام للبلاد إلى 33.04 تريليون دولار، مقارنة بنحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود.

وقالت مايا مكجينياس رئيسة لجنة الرقابة على الموازنة الفيدرالية في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة حققت سبقاً جديداً لن يفخر به أي من المواطنين، بتجاوز حجم الدين العام الإجمالي 33 تريليون دولار.

وأضافت أن الدين العام المحلي تجاوز 26 تريليون دولار، وأن حالة عدم الاكتراث تجاه هذه الأرقام المتنامية في الوقت الراهن، لا تقلل من خطورة الأمر.

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