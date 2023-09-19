أسعار الذهب تستقر قبيل بدء اجتماع“الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر، عند 1952.3 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.17% أو 3.25 دولار إلى 1930.59 دولار للأوقية، لكنه لا يزال يتداول قرب أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر.

بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.23% إلى 23.45 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.4% عند 933.78 دولار.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 105.2 نقطة.

وتتابع الأسواق انطلاق اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيستمر حتى غدًا الأربعاء، ليس فقط لمعرفة قراره بشأن أسعار الفائدة، بل أيضاً لاستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل الفائدة والتضخم.

وقال مايكل لانجفورد مدير الاستثمارات لدى شركة“سكوربيون” للتعدين، إن خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يشير على الأرجح إلى زوال مخاطر التضخم، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

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