أسعار الذهب تستقر قبيل بدء اجتماع“الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة

أسعار الذهب تستقر قبيل بدء اجتماع“الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة
التاريخ
9/19/2023 4:48:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب؛ خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق لانطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر، عند 1952.3 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت القاهرة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.17% أو 3.25 دولار إلى 1930.59 دولار للأوقية، لكنه لا يزال يتداول قرب أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر.
بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.23% إلى 23.45 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.4% عند 933.78 دولار.
بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 105.2 نقطة.
وتتابع الأسواق انطلاق اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيستمر حتى غدًا الأربعاء، ليس فقط لمعرفة قراره بشأن أسعار الفائدة، بل أيضاً لاستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل الفائدة والتضخم.
وقال مايكل لانجفورد مدير الاستثمارات لدى شركة“سكوربيون” للتعدين، إن خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يشير على الأرجح إلى زوال مخاطر التضخم، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.
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