“تحالف توما” يتقدم بعرض استحواذ على 90% من رأسمال“دايس”

وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئي بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.

وقالت الشركة إنه سيتم عرض الطلب المقدم على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيله.

وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 376.25% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 121.1 مليون جنيه.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وأوضحت الشركة أنها فازت بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية شهرياً 774.5 ألف جنيه بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم من دايس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد المصنع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لشركة دايس بنسبة 30% تقريباً من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.

ولفتت إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع القطاع الخاص على التصدير وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.

وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، إلى ربح 16.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 689.3 مليون جنيه، مقابل 383.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية على الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهمين الرئيسين (ناجي سمير توما توماس، وماجد سمير توما توماس) والأطراف المرتبطة بهما للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.