“تحالف توما” يتقدم بعرض استحواذ على 90% من رأسمال“دايس”

“تحالف توما” يتقدم بعرض استحواذ على 90% من رأسمال“دايس”
التاريخ
9/19/2023 4:48:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن تلقيها خطابًا من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما توماس، يتضمن عرض مبدئي للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل 90% من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئي بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
وقالت الشركة إنه سيتم عرض الطلب المقدم على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيله.
وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 376.25% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 121.1 مليون جنيه.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
وأوضحت الشركة أنها فازت بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية شهرياً 774.5 ألف جنيه بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم من دايس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد المصنع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لشركة دايس بنسبة 30% تقريباً من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.
ولفتت إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع القطاع الخاص على التصدير وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، إلى ربح 16.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 689.3 مليون جنيه، مقابل 383.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما صدقت العمومية على الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهمين الرئيسين (ناجي سمير توما توماس، وماجد سمير توما توماس) والأطراف المرتبطة بهما للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
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