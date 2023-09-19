وزير البترول: العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية

وزير البترول: العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية
التاريخ
9/19/2023 4:48:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وأن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها يشكلان أولوية عالمية، وهو ما أظهرته بقوة مشكلة الطاقة التي نشأت العام الماضي نتيجة لأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك في ضوء حاجة العديد من الدول النامية للمزيد من الطاقة لتلبية احتياجاتها.
جاء ذلك في كلمة وزير البترول اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.
وقال، إن التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضًا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول الطاقي وإزالة الكربون، لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل كل دولة على تشكيل مزيج من مصادر الطاقة الأنسب لها واحتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير التكنولوجيات المتقدمة والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون يمثل ضرورة قصوى لتمكين الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها.
وأكد، أهمية التعاون لزيادة إنتاج الغاز والبترول لتأمين إمدادات الطاقة مع اتخاذ الإجراءات واستخدام التكنولوجيات للحد من الانبعاثات في مشروعات الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتدى يُعَدُّ نموذجًا رائعًا للتعاون والتكامل بين الدول والشركات في هذا السياق.
وشدد على أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين الكبار في منطقة شرق المتوسط لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تحديات تغير المناخ وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدًا التزامها بهذا الشأن كما تعهدت به في مؤتمرات المناخ الأخيرة، مشيرا إلى أن مبادرة إزالة الكربون من صناعة الغاز، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، تأتي في مقدمة المبادرات التي يعمل منتدى غاز شرق المتوسط على تنفيذها.
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