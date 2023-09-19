Tuesday, 19 September 2023 01:26 GMT

وزير البترول: العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية

9/19/2023 4:48:48 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وأن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها يشكلان أولوية عالمية، وهو ما أظهرته بقوة مشكلة الطاقة التي نشأت العام الماضي نتيجة لأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك في ضوء حاجة العديد من الدول النامية للمزيد من الطاقة لتلبية احتياجاتها.

جاء ذلك في كلمة وزير البترول اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.

وقال، إن التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضًا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول الطاقي وإزالة الكربون، لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل كل دولة على تشكيل مزيج من مصادر الطاقة الأنسب لها واحتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير التكنولوجيات المتقدمة والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون يمثل ضرورة قصوى لتمكين الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها.

وأكد، أهمية التعاون لزيادة إنتاج الغاز والبترول لتأمين إمدادات الطاقة مع اتخاذ الإجراءات واستخدام التكنولوجيات للحد من الانبعاثات في مشروعات الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتدى يُعَدُّ نموذجًا رائعًا للتعاون والتكامل بين الدول والشركات في هذا السياق.

وشدد على أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين الكبار في منطقة شرق المتوسط لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تحديات تغير المناخ وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدًا التزامها بهذا الشأن كما تعهدت به في مؤتمرات المناخ الأخيرة، مشيرا إلى أن مبادرة إزالة الكربون من صناعة الغاز، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، تأتي في مقدمة المبادرات التي يعمل منتدى غاز شرق المتوسط على تنفيذها.

MENAFN19092023000202011048ID1107096538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث