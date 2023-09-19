وزير البترول: العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية

جاء ذلك في كلمة وزير البترول اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.

وقال، إن التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضًا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول الطاقي وإزالة الكربون، لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل كل دولة على تشكيل مزيج من مصادر الطاقة الأنسب لها واحتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير التكنولوجيات المتقدمة والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون يمثل ضرورة قصوى لتمكين الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها.

وأكد، أهمية التعاون لزيادة إنتاج الغاز والبترول لتأمين إمدادات الطاقة مع اتخاذ الإجراءات واستخدام التكنولوجيات للحد من الانبعاثات في مشروعات الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتدى يُعَدُّ نموذجًا رائعًا للتعاون والتكامل بين الدول والشركات في هذا السياق.

وشدد على أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين الكبار في منطقة شرق المتوسط لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تحديات تغير المناخ وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدًا التزامها بهذا الشأن كما تعهدت به في مؤتمرات المناخ الأخيرة، مشيرا إلى أن مبادرة إزالة الكربون من صناعة الغاز، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، تأتي في مقدمة المبادرات التي يعمل منتدى غاز شرق المتوسط على تنفيذها.