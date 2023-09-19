غدًا.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”راميدا”

وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.5225 سهم اعتبارًا من يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه، بزيادة قدرها 127.87 مليون جنيه.

وتمول أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع 0.522 لكل سهم أصلي قبل الزيادة البالغ عددها 978.98 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وأضافت أنه سيتم تمويل الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام، ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سهم بقيمة 25 قرشًا للسهم.

كما وافقت الجمعية غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 25 قرشًا ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 9.47 مليون سهم.

وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 119 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 842.4 مليون جنيه، مقابل 711.4 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.

واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه بزيادة قدرها 127.88 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع 0.507 سهم لكل سهم قبل الزيادة البالغ عددها 1.008 مليار سهم .

وأضافت أنه ستمول الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام الماضي والمحتجزة، وبذلك يصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم.

كما قررت العمومية غير العادية تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة بالشركة 9.47 مليون سهم.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بشأن زيادة وتخفيض رأس المال.

ويتضمن تقرير الافصاح دعوة الجمعية غير العامة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه بزيادة قدرها 127.88 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية.

وتمول الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام الماضي والمحتجزة.

كما تضمن تقرير الافصاح، تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 25 قرش للسهم الواحد.

وكان وافق مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وتقرر خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 252.11 مليون جنيه إلى 247.11 مليون جنيه بتخفيض 5 ملايين جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.25 للسهم الواحد.

وأضافت أنه بذلك يصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة بالشركة 9.47 مليون سهم.

وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 68.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 71.77 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 392 مليون جنيه، مقابل إيرادات 343 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، توزيع أسهم مجانية باجمالي 127.88 مليون جنيه بواقع 0.5072 لكل سهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، توزيع أرباح عن العام الماضي بقيمة 127.9 مليون جنيه على شكل أسهم مجانية.

وتضمن المقترح توزيع جزء من صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي والأرباح المحتجزة في صورة أسهم مجانية باجمالي 127.88 مليون جنيه بواقع 0.507 سهم لكل سهم أصلي.

وأوضحت الشركة أنه في حال توزيع الأسهم المجانية سيصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم.

وارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بنسبة 40.4% خلال العام الماضي، لتصل 252.9 مليون جنيه، مقارنة بربخ 180.1 مليون جنيه في 2021.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.24 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

وتقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 250 مليون جنيه إلى 252.1 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 2.1 مليون جنيه موزعة على عدد 8.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، تمثل الشريحة الأولى لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين بالشركة.

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الرئيسي و المحل القانوني لها.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكان وافق مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 2.11 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة تمول نقدًا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة بناءً على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في الماضي.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناء على الزيادة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بشأن زيادة رأس المال من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه بزيادة 2.11 مليون جنيه.

وأضافت الرقابة المالية أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز، على أن تمول نقدًا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.

وكانت وافقت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على تنفيذ الشريحة الأولى من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام الإثابة وتحفيز العالمين بالشركة.

وتقرر كذلك اعتماد تقرير افصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أن الزيادة قدرها 2.11 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، تمول نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام، وذلك في ضوء قرار العمومية غير العادية المنعقدة يوم 14 أكتوبر 2020.

كما قررت الشركة الاستمرار في شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من اجمالي اسهم الشركة خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى يوم 28 فبراير 2023.

وكانت ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 105.5% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 126.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 61.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وزادت إيرادات الشركة إلى 711.49 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات 537.8 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، عن انضمامها إلى عضوية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ومعايير الاستدامة.

وقال عمرو مرسى العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها من خلال الاستحواذ على المنتجات التى تحظى بمكانة قوية فى السوق، بالإضافة إلى تغطية مجالات كبيرة وسريعة النمو مثل علاج الأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز هامش الأرباح التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية الربحية.

واستحوذت“راميدا” على منتجين جديدين خلال الربع الثاني من 2022، ليرتفع عدد المنتجات المستحوذ عليها منذ بداية العام إلى 4 منتجات.

وبدأت الشركة جنى ثمار الاستحواذات التى قامت بها مؤخرًا، حيث جاءت مستحضرات“أوجرام” و”ريكوكسيبرايت” و”فاكساتو” ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، وساهمت المستحضرات الثلاثة بنسبة 19.9% من إجمالى إيرادات الشركة.

وذكر مرسي أن مستحضر“فاكساتو” ساهم بنسبة 4.1% في إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، وهذه النتائج تعكس بشكل واضح قدرة راميدا على تقديم منتجات ناجحة .

وأكد أن الشركة مؤهلة لتحقيق النمو المطرد على مدار الأشهر المقبلة بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية.