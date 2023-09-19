غدًا.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”راميدا”

(MENAFN- Al-BoNews)
قررت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة غدًا 20 سبتمبر.
وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.5225 سهم اعتبارًا من يوم 21 سبتمبر الجاري.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه، بزيادة قدرها 127.87 مليون جنيه.
وتمول أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع 0.522 لكل سهم أصلي قبل الزيادة البالغ عددها 978.98 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.
وأضافت أنه سيتم تمويل الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام، ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سهم بقيمة 25 قرشًا للسهم.
كما وافقت الجمعية غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 25 قرشًا ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 9.47 مليون سهم.
وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 119 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 842.4 مليون جنيه، مقابل 711.4 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه بزيادة قدرها 127.88 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع 0.507 سهم لكل سهم قبل الزيادة البالغ عددها 1.008 مليار سهم .
وأضافت أنه ستمول الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام الماضي والمحتجزة، وبذلك يصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم.
كما قررت العمومية غير العادية تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.
وأشارت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة بالشركة 9.47 مليون سهم.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بشأن زيادة وتخفيض رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح دعوة الجمعية غير العامة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المصدر من 252.11 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه بزيادة قدرها 127.88 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية.
وتمول الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع المتمثلة في أرباح العام الماضي والمحتجزة.
كما تضمن تقرير الافصاح، تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه بتخفيض قدره 5 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 25 قرش للسهم الواحد.
وكان وافق مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة.
وتقرر خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 252.11 مليون جنيه إلى 247.11 مليون جنيه بتخفيض 5 ملايين جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.25 للسهم الواحد.
وأضافت أنه بذلك يصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة بالشركة 9.47 مليون سهم.
وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 68.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 71.77 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 392 مليون جنيه، مقابل إيرادات 343 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، توزيع أسهم مجانية باجمالي 127.88 مليون جنيه بواقع 0.5072 لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، توزيع أرباح عن العام الماضي بقيمة 127.9 مليون جنيه على شكل أسهم مجانية.
وتضمن المقترح توزيع جزء من صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي والأرباح المحتجزة في صورة أسهم مجانية باجمالي 127.88 مليون جنيه بواقع 0.507 سهم لكل سهم أصلي.
وأوضحت الشركة أنه في حال توزيع الأسهم المجانية سيصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزعًا على 1.52 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم.
وارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بنسبة 40.4% خلال العام الماضي، لتصل 252.9 مليون جنيه، مقارنة بربخ 180.1 مليون جنيه في 2021.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.24 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وتقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 250 مليون جنيه إلى 252.1 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 2.1 مليون جنيه موزعة على عدد 8.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، تمثل الشريحة الأولى لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين بالشركة.
كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الرئيسي و المحل القانوني لها.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكان وافق مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 2.11 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة تمول نقدًا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة بناءً على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في الماضي.
كما وافق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناء على الزيادة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بشأن زيادة رأس المال من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه بزيادة 2.11 مليون جنيه.
وأضافت الرقابة المالية أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز، على أن تمول نقدًا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.
وكانت وافقت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على تنفيذ الشريحة الأولى من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام الإثابة وتحفيز العالمين بالشركة.
وتقرر كذلك اعتماد تقرير افصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن الزيادة قدرها 2.11 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، تمول نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام، وذلك في ضوء قرار العمومية غير العادية المنعقدة يوم 14 أكتوبر 2020.
كما قررت الشركة الاستمرار في شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من اجمالي اسهم الشركة خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى يوم 28 فبراير 2023.
وكانت ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بنسبة 105.5% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 126.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 61.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات الشركة إلى 711.49 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات 537.8 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، عن انضمامها إلى عضوية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ومعايير الاستدامة.
وقال عمرو مرسى العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها من خلال الاستحواذ على المنتجات التى تحظى بمكانة قوية فى السوق، بالإضافة إلى تغطية مجالات كبيرة وسريعة النمو مثل علاج الأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز هامش الأرباح التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية الربحية.
واستحوذت“راميدا” على منتجين جديدين خلال الربع الثاني من 2022، ليرتفع عدد المنتجات المستحوذ عليها منذ بداية العام إلى 4 منتجات.
وبدأت الشركة جنى ثمار الاستحواذات التى قامت بها مؤخرًا، حيث جاءت مستحضرات“أوجرام” و”ريكوكسيبرايت” و”فاكساتو” ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، وساهمت المستحضرات الثلاثة بنسبة 19.9% من إجمالى إيرادات الشركة.
وذكر مرسي أن مستحضر“فاكساتو” ساهم بنسبة 4.1% في إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، وهذه النتائج تعكس بشكل واضح قدرة راميدا على تقديم منتجات ناجحة .
وأكد أن الشركة مؤهلة لتحقيق النمو المطرد على مدار الأشهر المقبلة بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية.