11 أكتوبر.. عمومية“إي فاينانس” تبحث توزيعات الأرباح

وستناقش العمومية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد القوائم المالية للنصف الأول من العام الجاري.

وقررت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 17.7 قرشًا للسهم على المساهمين عن أرباح النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 76.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 390.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 221.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 362.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات 217.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن إنفاق 680 مليون جنيه من متحصلات زيادة راس المال البالغة 2.48 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 29 نوفمبر 2021.

وأوضحت الشركة، أنها صرفت نحو 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 مليون جنيه كنفقات رأس مال لعدة مشروعات بالمجموعة.

كما قامت الشركة بتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E- healt للقيادة بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 1.8 مليار جنيه.

وكان قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، فى بيان للبورصة المصرية، إن نجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام 2023.

وهي شهادة واضحة لقدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المخططة على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مختلف الأسواق. يأتي ذلك بفضل مضي المجموعة قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق المدفوعات الرقمية المصري على مستوى القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، ومواصلة تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية القوية التي تنفرد بها

وتابع سرحان أن المجموعة أحرزت بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة الحيوي في مصر، حيث نجحت في تأسيس شبكة رقمية وطنية شاملة لمراقبة عمليات توزيع منتجات الأسمدة المدعومة.

وذلك من خلال تكاملها مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة في مصر. ومن خلال هذه الشبكة، سيتم توزيع نحو 2.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة المدعومة لأكثر من 5 مليون حيازة زراعية مسجلة وذلك باستخدام“كارت الفلاح” فقط؛ بعد قرار الالزام من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأعرب سرحان عن ثقته في الدور المحوري الذي سيقدمه هذا المشروع لتنظيم ومراقبة توزيع الأسمدة المدعومة بأعلى مستويات العدالة والمساواة؛ والقضاء على السرقة والفقد أثناء عمليات التوزيع، لتعظيم والارتقاء بكفاءة قطاع الزراعة وأنشطته في مصر

وعلى صعيد استراتيجية النمو والتوسعات المستهدفة؛ أكد سرحان على تضافر جهود المجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة.

حيث تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع العديد من الشركات التابعة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة لبحث فرص تقديم إي فاينانس باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في شتى أنحاء المملكة .

وبالتوازي، تقوم إي فاينانس بدراسة فرص عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الرائدة في المملكة التي تشاركها نفس الرسالة والرؤية، لإتاحة الفرص لتقديم خدماتها في مصر من خلال شركات المجموعة.

وعلاوة على ذلك، تتطلع المجموعة إلى الانتهاء من تأسيس مقرها بالمملكة و بدء التشغيل خلال الربع الأخير ، لتصبح علامة فارقة في استراتيجية التوسع الجغرافي التي تتبناها.

واستشرافًا للمستقبل وبعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص أنشطة البنوك الرقمية، أوضح سرحان أن المجموعة بصدد دراسة وتقييم جدوى الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهو ما سيمثل علامة فارقة على صعيد نمو المجموعة، فضلاً عن توافقه مع استراتيجيتها الاستثمارية.

وتنفرد المجموعة ببنية تكنولوجية شاملة استثنائية، تساهم في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة الملايين من العملاء سنويًا في شتى أنحاء الجمهورية، مما يؤهلها بقوة لدمج الخدمات والأنشطة المصرفية الرقمية مع باقة الخدمات الأخرى التي تقدمها.

وأشار سرحان أن المجموعة تستهدف خدمة مجموعة كبيرة من الفئات والشرائح المجتمعية من غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، مما يوفر للمجموعة فرصة دمج قطاع كبير من السكان إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني

وحققت“إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية صافى أرباح بقيمة 718.4 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، لترتفع بمعدل سنوى بنسبة 49.8%.

وسجلت إيرادات قدرها 1.7 مليار جنيه، مدعومة بالأداء القوى الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة.

واحتلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الصدارة فى المساهمة فى نمو إجمالى إيرادات المجموعة، بفضل قطاع الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع إدارة المعاملات المالية، وإيرادات شركتى“إى كاردز” وإى أسواق” لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية.

وصعدت الإيرادات بنسبة سنوية 37.7٪ لتبلغ 967.5 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من عام 2023 منفردًا، وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية“إي فاينانس” في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023.

حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

ويعكس ذلك الأداء المتميز لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، فضلاَ عن ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المعاملات. فقد نجح قطاع الحوسبة السحابية في تسجيل إيرادات بقيمة 597.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 91.9%.

كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 54.1% ليسجّل 636.8 مليون جنيه خلال الفترة، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 85.9% إلى 390.8 مليون جنيه وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 21.1% لتسجل 246.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

من جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات بنسبة سنوية 11.6% لتسجل 317.5 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري



