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جانيت يلين: لا مؤشرات على مرور الاقتصاد الأمريكي بمرحلة ركود

9/19/2023 4:48:47 AM
(MENAFN- Al-BoNews) رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود، لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونجرس تشريعا يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

وقالت يلين في تصريح لشبكة“CNBC”:“لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش”، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضا وأن التضخم آخذ في الانخفاض.

وأضافت“ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق مما خلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة”.

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