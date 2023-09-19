جانيت يلين: لا مؤشرات على مرور الاقتصاد الأمريكي بمرحلة ركود

وقالت يلين في تصريح لشبكة“CNBC”:“لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش”، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضا وأن التضخم آخذ في الانخفاض.

وأضافت“ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق مما خلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة”.