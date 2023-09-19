جانيت يلين: لا مؤشرات على مرور الاقتصاد الأمريكي بمرحلة ركود

جانيت يلين: لا مؤشرات على مرور الاقتصاد الأمريكي بمرحلة ركود
التاريخ
9/19/2023 4:48:47 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود، لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونجرس تشريعا يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.
وقالت يلين في تصريح لشبكة“CNBC”:“لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش”، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضا وأن التضخم آخذ في الانخفاض.
وأضافت“ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق مما خلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة”.
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