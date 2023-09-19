وسط توقعات ببلوغ النفط 100 دولار.. بعض الأسواق تتخطى هذه القيمة

فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن، إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير، إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023؛ مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة أوبك+ التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.

وقال شيلدروب“الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط”.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار يوم الاثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت المئة دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.

وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ“ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج”. ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس“نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا”.