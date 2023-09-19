العضو المنتدب لـ”مصر للأسمنت” يستقيل من منصبه

كما تقدم باستقالته من مجلس الإدارة كعضو من ذوي الخبرة اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة، أنه بناءً على ذلك سوف يستمر طارق طلعت في القيام بمهامه حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، على أن يتم تكليف غيره للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة ولحين تعيين رئيس تنفيذي أو عضوًا منتدبًا للشركة.

وتراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 25.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 63.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 85.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للأسمنت قنا، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 720 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 24 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد 96 مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.

ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي وفقاً لزيادة رأس المال.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للأسمنت قنا، بشأن زيادة رأس المال المصدر إلى 960 مليون جنيه.

وتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 720 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمويلا من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت قنا، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 75 قرشاً لكل سهم يصرف خلال العام الجاري.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية على تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 30 مارس الماضي حتى 29 مارس 2026، برئاسة عبدالفتاح حرحور، وتعيين طارق طلعت عضواً منتدباً.

تراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 24% خلال 2022، لتصل 131.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 173.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

فيما زادت مبيعات الشركة خلال عام 2022 لتصل إلى 2.81 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار جنيه خلال 2021.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى 2.42 مليار جنيه في 2022مقابل مبيعات بلغت 2.043 مليار جنيه في العام السابق له.