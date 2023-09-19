العضو المنتدب لـ”مصر للأسمنت” يستقيل من منصبه

(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة مصر للأسمنت قنا، عن اعتذار العضو المنتدب للشركة طارق أحمد عن الاستمرار في منصبه.
كما تقدم باستقالته من مجلس الإدارة كعضو من ذوي الخبرة اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة، أنه بناءً على ذلك سوف يستمر طارق طلعت في القيام بمهامه حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، على أن يتم تكليف غيره للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة ولحين تعيين رئيس تنفيذي أو عضوًا منتدبًا للشركة.
وتراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 25.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 63.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 85.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للأسمنت قنا، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 720 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 24 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد 96 مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.
ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم.
كما وافقت العمومية على تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي وفقاً لزيادة رأس المال.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للأسمنت قنا، بشأن زيادة رأس المال المصدر إلى 960 مليون جنيه.
وتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 720 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمويلا من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت قنا، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 75 قرشاً لكل سهم يصرف خلال العام الجاري.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما صدقت العمومية على تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 30 مارس الماضي حتى 29 مارس 2026، برئاسة عبدالفتاح حرحور، وتعيين طارق طلعت عضواً منتدباً.
تراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا بنسبة 24% خلال 2022، لتصل 131.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 173.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
فيما زادت مبيعات الشركة خلال عام 2022 لتصل إلى 2.81 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار جنيه خلال 2021.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى 2.42 مليار جنيه في 2022مقابل مبيعات بلغت 2.043 مليار جنيه في العام السابق له.
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