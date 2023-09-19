كينيا تمدد اتفاقا لتوريد النفط مع 3 شركات خليجية

ودخلت كينيا اتفاقا مع أرامكو السعودية، وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) في وقت سابق من العام في محاولة لإدارة الطلب على الدولار.

وقال كيبتو“هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات”، حسبما نقلت رويترز.

وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين.