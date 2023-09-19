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للمرة الأولى.. سفينة حبوب تغادر ميناء أوكراني منذ انهيار الاتفاق مع روسيا

9/19/2023 4:48:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مصدر لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن“ممر إنساني” في البحر الأسود لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، والالتفاف على الحصار المفروض بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.

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