للمرة الأولى.. سفينة حبوب تغادر ميناء أوكراني منذ انهيار الاتفاق مع روسيا

للمرة الأولى.. سفينة حبوب تغادر ميناء أوكراني منذ انهيار الاتفاق مع روسيا
التاريخ
9/19/2023 4:48:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مصدر لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.
وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن“ممر إنساني” في البحر الأسود لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، والالتفاف على الحصار المفروض بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.
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