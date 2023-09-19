الحكومة تقود توظيف القروض للودائع لأعلى مستوى فى 10 سنوات - جريدة البورصة

الحكومة تقود توظيف القروض للودائع لأعلى مستوى فى 10 سنوات - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 4:48:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
ارتفع معدل توظيف القروض للودائع بالبنوك المصرية لأعلى مستوى فى 10 سنوات ليسجل 50.9% بنهاية يونيو الماضى، بدعم من عمليات الاقتراض التى تقوم بها الجهات الحكومية رغم الفائدة المرتفعة للإقراض.
ووصلت معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 76.4% مقابل 71.5% فى مارس، و66.8% فى نهاية 2022، فيما ارتفعت بالعملة المحلية إلى 44.7% مقابل 43.1% بنهاية مارس و44% بنهاية 2022.
وارتفعت قروض القطاع الخاص إلى 2 تريليون جنيه، و567 مليار جنيه تمثل 53.6% من إجمالى القروض الموجهة للعملاء، وذلك مقابل 2 تريليون و478 مليار جنيه تمثل 55.3% من إجمالى القروض.
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