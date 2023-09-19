الحكومة تقود توظيف القروض للودائع لأعلى مستوى فى 10 سنوات - جريدة البورصة

ووصلت معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 76.4% مقابل 71.5% فى مارس، و66.8% فى نهاية 2022، فيما ارتفعت بالعملة المحلية إلى 44.7% مقابل 43.1% بنهاية مارس و44% بنهاية 2022.

وارتفعت قروض القطاع الخاص إلى 2 تريليون جنيه، و567 مليار جنيه تمثل 53.6% من إجمالى القروض الموجهة للعملاء، وذلك مقابل 2 تريليون و478 مليار جنيه تمثل 55.3% من إجمالى القروض.