“فاروس إنرجى” تجدد قرض من“الأهلى” لحين الحصول على مستحقاتها - جريدة البورصة

“فاروس إنرجى” تجدد قرض من“الأهلى” لحين الحصول على مستحقاتها - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 4:48:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > 67% تراجعًا فى إيرادات الشركة من مصر خلال النصف الأول
جددت شركة الطاقة الإنجليزية“فاروس إنرجى” قرض دوار، مع البنك الأهلى المصرى، لحين الحصول على مستحقاتها من وزارة البترول، بحد أقصى للتمويل 18 مليون دولار، بحسب التقرير المالى نصف السنوى.
وبلغت الأرصدة المستخدمة 9.7 مليون دولار مقابل 7.6 فى النصف الأول من 2022، ويتم احتسابها ضمن القروض فى الالتزامات المتداولة.
وتراجعت إيرادات الشركة من مصر 67% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 8.7 مليون دولار مقابل 25.8 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، فى ظل تراجع الإنتاج.
وانخفض إنتاج الشركة من 2101 برميل نفط مكافئ خلال النصف الأول من العام الماضى إلى 1349 برميل مكافئ يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الحالى.
وخفضت الشركة مستهدفات الإنتاج فى مصر خلال العام الحالى إلى ما بين 1350 و1450 برميل نفط مكافئ يوميًا مقابل ما بين 1350 و1450 برميلًا.
وقالت الشركة إنها نجحت فى حفر أول بئر استكشافية فى امتياز شمال بنى سويف، وتجرى الجهود للحصول على الموافقة لبدء الإنتاج فى الربع الرابع من هذا العام، كما تم بنجاح حفر بئر استكشافية فى منطقة جديدة تابعة لمنطقة الامتياز الرئيسية فى الفيوم.
وتوقعت الشركة حفر بئر استكشافية ثانى فى منطقة شمال بنى سويف هذا العام، وذكرت أنها حذرة فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر بسبب الوضع الاقتصادى الحالى.
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