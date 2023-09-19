“فاروس إنرجى” تجدد قرض من“الأهلى” لحين الحصول على مستحقاتها - جريدة البورصة

جددت شركة الطاقة الإنجليزية“فاروس إنرجى” قرض دوار، مع البنك الأهلى المصرى، لحين الحصول على مستحقاتها من وزارة البترول، بحد أقصى للتمويل 18 مليون دولار، بحسب التقرير المالى نصف السنوى.

وبلغت الأرصدة المستخدمة 9.7 مليون دولار مقابل 7.6 فى النصف الأول من 2022، ويتم احتسابها ضمن القروض فى الالتزامات المتداولة.

وتراجعت إيرادات الشركة من مصر 67% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 8.7 مليون دولار مقابل 25.8 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، فى ظل تراجع الإنتاج.

وانخفض إنتاج الشركة من 2101 برميل نفط مكافئ خلال النصف الأول من العام الماضى إلى 1349 برميل مكافئ يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الحالى.

وخفضت الشركة مستهدفات الإنتاج فى مصر خلال العام الحالى إلى ما بين 1350 و1450 برميل نفط مكافئ يوميًا مقابل ما بين 1350 و1450 برميلًا.

وقالت الشركة إنها نجحت فى حفر أول بئر استكشافية فى امتياز شمال بنى سويف، وتجرى الجهود للحصول على الموافقة لبدء الإنتاج فى الربع الرابع من هذا العام، كما تم بنجاح حفر بئر استكشافية فى منطقة جديدة تابعة لمنطقة الامتياز الرئيسية فى الفيوم.

وتوقعت الشركة حفر بئر استكشافية ثانى فى منطقة شمال بنى سويف هذا العام، وذكرت أنها حذرة فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر بسبب الوضع الاقتصادى الحالى.