الحكومة تدرس بيع“الدلتا للصلب”.. و”الجيوشى” و”الجارحى” و”المراكبى” مهتمون
التاريخ
9/19/2023 4:48:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: الحكومة لا تزال تدرس الحصة التى تعتزم التخارج منها
علمت“البورصة”، أن 3 شركات لإنتاج الحديد أبدت اهتمامها بالاستحواذ على شركة الدلتا للصلب، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها“البورصة” من عدة مصادر منفصلة أبدت شركات الجيوشى للصلب والمراكبى للصلب ومجموعة حديد الجارحى اهتمامها بالاستحواذ على الشركة الحكومية.
وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس طرح الشركة وعينت مستشارًا لدراسة السيناريوهات المتاحة، بحسب وضع الشركة فى فى السوق كمنتج للبليت، وتشمل تلك السيناريوهات طرح الشركة ككل، أو حصة منها فى ظل كونها مورد للبليت، المادة الخام للحديد، إلى بقية شركات الحديد الأخرى التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة.
وتابعت، أن الحكومة ستبدأ فى إجراءات تعيين المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة قبل البدء فى التنفيذ، موضحة أن صندوق مصر السيادى سيحدد المستشار الذى سيجرى عملية التقييم.
وأوضحت، أنه سيتم فتح قاعدة البيانات أمام الشركات المهتمة للبدء فى عملية الفصح النافى للجهالة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعملية الطرح على المستثمرين.
ووفقًا للموقع الإلكترونى، تتبع الشركة قانون 203 لسنة 1991 وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتتعدد أنشطة الشركة لتشمل إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه وإنتاج الاسلاك والشبك الملحوم ومواسير الزهر الصحى ومسبوكات الزهر والصلب، فيما يصل حجم طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا.
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وفى وقت سابق، قامت وزارة قطاع الأعمال بتطوير مصنع الشركة بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار، بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذى كان ينتج حوالى 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين.
أشارت الوزارة فى تقرير سابق لها إلى أن ذلك بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10 آلاف طن سنوياً بتكلفة استثمارية إجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدانا مملوكة للشركة وغير مستغلة.
وأضافت أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية، من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023.
كتبت: مريم الرميحي
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