الحكومة تدرس بيع“الدلتا للصلب”.. و”الجيوشى” و”الجارحى” و”المراكبى” مهتمون

علمت“البورصة”، أن 3 شركات لإنتاج الحديد أبدت اهتمامها بالاستحواذ على شركة الدلتا للصلب، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها“البورصة” من عدة مصادر منفصلة أبدت شركات الجيوشى للصلب والمراكبى للصلب ومجموعة حديد الجارحى اهتمامها بالاستحواذ على الشركة الحكومية.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس طرح الشركة وعينت مستشارًا لدراسة السيناريوهات المتاحة، بحسب وضع الشركة فى فى السوق كمنتج للبليت، وتشمل تلك السيناريوهات طرح الشركة ككل، أو حصة منها فى ظل كونها مورد للبليت، المادة الخام للحديد، إلى بقية شركات الحديد الأخرى التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة.

وتابعت، أن الحكومة ستبدأ فى إجراءات تعيين المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة قبل البدء فى التنفيذ، موضحة أن صندوق مصر السيادى سيحدد المستشار الذى سيجرى عملية التقييم.

وأوضحت، أنه سيتم فتح قاعدة البيانات أمام الشركات المهتمة للبدء فى عملية الفصح النافى للجهالة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعملية الطرح على المستثمرين.

ووفقًا للموقع الإلكترونى، تتبع الشركة قانون 203 لسنة 1991 وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتتعدد أنشطة الشركة لتشمل إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه وإنتاج الاسلاك والشبك الملحوم ومواسير الزهر الصحى ومسبوكات الزهر والصلب، فيما يصل حجم طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا.

وفى وقت سابق، قامت وزارة قطاع الأعمال بتطوير مصنع الشركة بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار، بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذى كان ينتج حوالى 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين.

أشارت الوزارة فى تقرير سابق لها إلى أن ذلك بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10 آلاف طن سنوياً بتكلفة استثمارية إجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدانا مملوكة للشركة وغير مستغلة.

وأضافت أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية، من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023.

كتبت: مريم الرميحي