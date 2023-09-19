حوافز الحكومة تحول 1300 شركة إلى الاقتصاد الرسمى فى 4 أشهر

(MENAFN- Al-BoNews) ((المنزلاوى)): الاقتصاد فى حاجة إلى انضمام 13 ألف شركة قبل نهاية العام
يرى عدد من المستثمرين أن الحوافز والتيسيرات التى طرحتها الحكومة مؤخرًا للمشروعات الصغيرة التى تعمل بشكل غير رسمى أبرز الأسباب التى مهدت الطريق لانضمام نحو 1300 شركة إلى الاقتصاد الرسمى خلال الـ4 أشهر الماضية.
وعللت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بيان، أسباب تحول الشركات إلى منظومة الاقتصاد إلى تهيئة مناخ جاذب لهم أبرزها إنشاء مجمعات صناعية جاهزة فى جميع المحافظات والتواصل مع البنوك لتقديم تمويلات مخفضة تمكنها من تطوير أنشطتها.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، إن انضمام 1300 شركة للاقتصاد الموازى تعد بداية لتقليص أعداد الشركات غير الخاضعة للمنظومة وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى للدولة.
أضاف ((المنزلاوي)) ((نحتاج لانضمام نحو 13 ألف مصنع صغير تحت مظلة الاقتصاد الرسمى قبل نهاية العام، و نستطيع أن نلاحظ أثر التحول على المؤشرات الاقتصادية وأيضًا تحقيق التوازن بين كافة القطاعات فضلا عن زيادة حجم الصادرات)). ((السقطى)): تحمل المالية جزءا من تأمينات العاملين والإعفاء من الضريبة التكافلية مشجع للانضمام
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم الاقتصاد الموازى يمثل 55% من اقتصاد مصر الرسمى ما يؤكد أن أسبابًا لازالت تمنع الشركات والمشروعات الصغيرة من الانضمام إلى المنظومة الرسمية وينبغى على الدولة المساهمة فى حلها.
أضاف ((السقطي)) لـ((البورصة))، أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من التحفيز خلال الفترة المقبلة لعل أبرزها هى تنفيذ وتفعيل نظام المحاسبات الضريبية وتحمل وزارة المالية جزء من تأمينات العاملين بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة التكافلية.
أوضح، أنه تم إعداد تقرير فى الحوار الوطنى يوضح الحوافز اللازمة لجذب الشركات للمنظومة الرسمية وفى حال أخذها فى الاعتبار ستحدث نقلة ملحوظة فى إجمالى الدخل القومى وحجم الناتج المحلى وارتفاع نسب الصادرات.
قال نادر عبد الهادى مرغم، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قدمت تيسيرات كثيرة للمجتمع الصناعى أبرزها الحصول على التراخيص الصناعية وسرعة الاستجابة من المستثمرين رفع عدد الشركات التى انضمت مؤخرًا إلى المنظومة الرسمية.
أوضح أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى تفعيل وتنفيذ الحوافز المذكورة فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وغيرها من الحوافز.
قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفوائد على القروض البنكية، ووجود كيان يمكن صاحب المشروع من تسويق منتجاته فضلًا عن القضاء على البيروقراطية واستغناء منظومة الضرائب عن اتباع نظام العقوبات المشددة سيضاعف أعداد الشركات التى تنضم إلى المنظومة الرسمية.
قال محمد جنيدي، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن شركات المنضمة حديثًا للقطاع الرسمى عددها ضئيل مقارنة بالشركات الأخرى غير الخاضعة للمنظومة والتى تصل لعشرات الآلاف؛ لذلك تأثيرها يكاد لا يذكر على الدخل القومى حاليًا.
دعا ((جنيدي)) إلى تخفيف الإجراءات التى تطلبها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستهداف عدد أكبر من الشركات خلال الفترة المقبلة.
كتبت- تقى أيمن
MENAFN19092023000202011048ID1107096525