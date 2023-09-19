حوافز الحكومة تحول 1300 شركة إلى الاقتصاد الرسمى فى 4 أشهر

يرى عدد من المستثمرين أن الحوافز والتيسيرات التى طرحتها الحكومة مؤخرًا للمشروعات الصغيرة التى تعمل بشكل غير رسمى أبرز الأسباب التى مهدت الطريق لانضمام نحو 1300 شركة إلى الاقتصاد الرسمى خلال الـ4 أشهر الماضية.

وعللت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بيان، أسباب تحول الشركات إلى منظومة الاقتصاد إلى تهيئة مناخ جاذب لهم أبرزها إنشاء مجمعات صناعية جاهزة فى جميع المحافظات والتواصل مع البنوك لتقديم تمويلات مخفضة تمكنها من تطوير أنشطتها.

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، إن انضمام 1300 شركة للاقتصاد الموازى تعد بداية لتقليص أعداد الشركات غير الخاضعة للمنظومة وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى للدولة.

أضاف ((المنزلاوي)) ((نحتاج لانضمام نحو 13 ألف مصنع صغير تحت مظلة الاقتصاد الرسمى قبل نهاية العام، و نستطيع أن نلاحظ أثر التحول على المؤشرات الاقتصادية وأيضًا تحقيق التوازن بين كافة القطاعات فضلا عن زيادة حجم الصادرات)).

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم الاقتصاد الموازى يمثل 55% من اقتصاد مصر الرسمى ما يؤكد أن أسبابًا لازالت تمنع الشركات والمشروعات الصغيرة من الانضمام إلى المنظومة الرسمية وينبغى على الدولة المساهمة فى حلها.

أضاف ((السقطي)) لـ((البورصة))، أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من التحفيز خلال الفترة المقبلة لعل أبرزها هى تنفيذ وتفعيل نظام المحاسبات الضريبية وتحمل وزارة المالية جزء من تأمينات العاملين بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة التكافلية.

أوضح، أنه تم إعداد تقرير فى الحوار الوطنى يوضح الحوافز اللازمة لجذب الشركات للمنظومة الرسمية وفى حال أخذها فى الاعتبار ستحدث نقلة ملحوظة فى إجمالى الدخل القومى وحجم الناتج المحلى وارتفاع نسب الصادرات.

قال نادر عبد الهادى مرغم، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قدمت تيسيرات كثيرة للمجتمع الصناعى أبرزها الحصول على التراخيص الصناعية وسرعة الاستجابة من المستثمرين رفع عدد الشركات التى انضمت مؤخرًا إلى المنظومة الرسمية.

أوضح أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى تفعيل وتنفيذ الحوافز المذكورة فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وغيرها من الحوافز.

قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفوائد على القروض البنكية، ووجود كيان يمكن صاحب المشروع من تسويق منتجاته فضلًا عن القضاء على البيروقراطية واستغناء منظومة الضرائب عن اتباع نظام العقوبات المشددة سيضاعف أعداد الشركات التى تنضم إلى المنظومة الرسمية.

قال محمد جنيدي، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن شركات المنضمة حديثًا للقطاع الرسمى عددها ضئيل مقارنة بالشركات الأخرى غير الخاضعة للمنظومة والتى تصل لعشرات الآلاف؛ لذلك تأثيرها يكاد لا يذكر على الدخل القومى حاليًا.

دعا ((جنيدي)) إلى تخفيف الإجراءات التى تطلبها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستهداف عدد أكبر من الشركات خلال الفترة المقبلة.

كتبت- تقى أيمن