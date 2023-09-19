شركتا البريد للاستثمار والتوزيع تستحوذان على 40% من“رودرز”

و”رودرز” هى شركة تكنولوجيا معلومات مختصة بتوفير حلول للقطاع اللوجستى تأسست قبل عامين وقامت ببناء منصة تعهيد جماعى لربط مقدمى خدمات التوصيل (الأفراد، وشركات التوصيل الصغيرة) بمقدمى خدمات التجارة والتجزئة الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقع العقد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لشركة فوري، وأحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وأحمد فائز، الرئيس التنفيذى لشركة البريد للتوزيع، وسامر غرايبة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة“مايلرز”، وحسام عز العضو المنتدب لشركة فوري، وعمار زوايده، العضو المنتدب لشركة رودرز، ونور شوقي، الرئيس التنفيذى لشركة سوفتك.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا العقد يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة نحو تنمية وزيادة استثماراتها عبر الاستثمار فى الشركات والمشروعات الواعدة فى مختلف القطاعات، والتركيز على قطاعى الخدمات المالية واللوجستية بهدف المساهمة فى تعزيز الاقتصاد القومى فى إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال شركة البريد للتوزيع وشركة البريد للاستثمار بصفتهما الذراعان الاستثمارية واللوجستية للبريد المصرى.

وأشار إلى أن استحواذ شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع على حصة فى رأسمال شركة“رودرز” سيسهم بشكل كبير فى تنمية مجال التجارة الإلكترونية ويعكس استراتيجية البريد المصرى التى تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع التوصيل وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر وسرعة التغيير فى أنماط التجارة والتسوق.

وبتنفيذ الصفقة، تنضم شركتا البريد للاستثمار والبريد للتوزيع إلى مجموعة المساهمين الآخرين فى الشركة وهى، شركة مايلرز للشحن، وشركة فورى للحلول المالية التكنولوجية، وشركة سوفتك تكنولوجيز.