شركتا البريد للاستثمار والتوزيع تستحوذان على 40% من“رودرز”
التاريخ
9/19/2023 4:48:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استحوذت شركتا“البريد للاستثمار”، الذارع الاستثمارية للبريد المصرى، و”البريد للتوزيع”، الذراع اللوجستية على 40% من أسهم شركة“رودرز”.
و”رودرز” هى شركة تكنولوجيا معلومات مختصة بتوفير حلول للقطاع اللوجستى تأسست قبل عامين وقامت ببناء منصة تعهيد جماعى لربط مقدمى خدمات التوصيل (الأفراد، وشركات التوصيل الصغيرة) بمقدمى خدمات التجارة والتجزئة الإلكترونية والبائعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقع العقد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لشركة فوري، وأحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وأحمد فائز، الرئيس التنفيذى لشركة البريد للتوزيع، وسامر غرايبة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة“مايلرز”، وحسام عز العضو المنتدب لشركة فوري، وعمار زوايده، العضو المنتدب لشركة رودرز، ونور شوقي، الرئيس التنفيذى لشركة سوفتك.
وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا العقد يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة نحو تنمية وزيادة استثماراتها عبر الاستثمار فى الشركات والمشروعات الواعدة فى مختلف القطاعات، والتركيز على قطاعى الخدمات المالية واللوجستية بهدف المساهمة فى تعزيز الاقتصاد القومى فى إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال شركة البريد للتوزيع وشركة البريد للاستثمار بصفتهما الذراعان الاستثمارية واللوجستية للبريد المصرى.
وأشار إلى أن استحواذ شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع على حصة فى رأسمال شركة“رودرز” سيسهم بشكل كبير فى تنمية مجال التجارة الإلكترونية ويعكس استراتيجية البريد المصرى التى تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع التوصيل وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر وسرعة التغيير فى أنماط التجارة والتسوق.
وبتنفيذ الصفقة، تنضم شركتا البريد للاستثمار والبريد للتوزيع إلى مجموعة المساهمين الآخرين فى الشركة وهى، شركة مايلرز للشحن، وشركة فورى للحلول المالية التكنولوجية، وشركة سوفتك تكنولوجيز.
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