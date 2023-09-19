((الوطنية للمقاولات)) تستهدف مضاعفة مبيعاتها العام المقبل - جريدة البورصة

قال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة، إن الزيادة فى المبيعات تأتى من خطة الشركة الترويجية لمنتجاتها فى الأسواق التصديرية من خلال المشاركة فى المعارض والتى تمكنها من جذب أكبر عدد من العملاء الجدد بالإضافة إلى إرجاء أى زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تنافسيتها فى السوق المحلى.

أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تصدر إنتاجها للسوق السعودى ومن المتوقع أن تفتح أسواق جديدة بدول الخليج وعدد من الدول العربية العام المقبل.

وتنتج الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات الهندسية، المعادن المستخدمة فى تثبيت أعمدة الإنشاءات والإنارة وألواح البولى كاربونيت بالإضافة لتصنيع المسامير والمنتجات المعدنية.

وبدأت الشركة إنتاجها عام 2015 وبدأت تتدرج فى الطاقة الإنتاجية حتى وصلت إلى 5 أطنان شهرياً.

ذكر أن الشركة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 50% من الإنتاج بنهاية العام الجاري مقابل 15% حالياً وذلك بدعم من الأسواق الجديدة المستهدف دخولها.

تابع أن الشركة تورد 95% من الإنتاج لشركات أوراسكوم للصناعات الانشائية وعدد كبير من الشركات العاملة بقطاع البترول، بالإضافة إلى المشروعات القومية والتى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة خلال السنوات الماضية.