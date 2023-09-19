((الوطنية للمقاولات)) تستهدف مضاعفة مبيعاتها العام المقبل - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 4:48:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات الهندسية مضاعفة مبيعاتها إلى 36 مليون جنيه بنهاية العام المقبل مقابل 18 مليون جنيه مبيعات متوقعه بنهاية العام الجارى.
قال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة، إن الزيادة فى المبيعات تأتى من خطة الشركة الترويجية لمنتجاتها فى الأسواق التصديرية من خلال المشاركة فى المعارض والتى تمكنها من جذب أكبر عدد من العملاء الجدد بالإضافة إلى إرجاء أى زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تنافسيتها فى السوق المحلى.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تصدر إنتاجها للسوق السعودى ومن المتوقع أن تفتح أسواق جديدة بدول الخليج وعدد من الدول العربية العام المقبل.
وتنتج الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات الهندسية، المعادن المستخدمة فى تثبيت أعمدة الإنشاءات والإنارة وألواح البولى كاربونيت بالإضافة لتصنيع المسامير والمنتجات المعدنية.
وبدأت الشركة إنتاجها عام 2015 وبدأت تتدرج فى الطاقة الإنتاجية حتى وصلت إلى 5 أطنان شهرياً.
ذكر أن الشركة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 50% من الإنتاج بنهاية العام الجاري مقابل 15% حالياً وذلك بدعم من الأسواق الجديدة المستهدف دخولها.
تابع أن الشركة تورد 95% من الإنتاج لشركات أوراسكوم للصناعات الانشائية وعدد كبير من الشركات العاملة بقطاع البترول، بالإضافة إلى المشروعات القومية والتى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة خلال السنوات الماضية.
MENAFN19092023000202011048ID1107096523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.