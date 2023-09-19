الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح موديرنا المضاد لأوميكرون

الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح موديرنا المضاد لأوميكرون
التاريخ
9/19/2023 4:38:44 AM
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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم، على لقاح إضافي معدل لكوفيد-19، لمواجهة السلالة الفرعية «إكس.بي.بي.1.5» لمتحور «أوميكرون».
وذكر تقرير إخباري أنه تم ترخيص لقاح «سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5» المعدل، الذي طورته شركة «موديرنا» في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية، في الاتحاد الأوروبي.
وتوصي السلطات الصحية في التكتل البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد -19، حسب المفوضية.
يأتي ذلك، بعد تقييم صارم للقاح، تحت «آلية تقييم متسارعة » من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية.
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