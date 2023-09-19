الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح موديرنا المضاد لأوميكرون

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم، على لقاح إضافي معدل لكوفيد-19، لمواجهة السلالة الفرعية «إكس.بي.بي.1.5» لمتحور «أوميكرون».

وذكر تقرير إخباري أنه تم ترخيص لقاح «سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5» المعدل، الذي طورته شركة «موديرنا» في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية، في الاتحاد الأوروبي.

وتوصي السلطات الصحية في التكتل البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد -19، حسب المفوضية.

يأتي ذلك، بعد تقييم صارم للقاح، تحت «آلية تقييم متسارعة » من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية.